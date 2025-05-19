ПОЛИТИКА
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В России снова обновят Конституцию?
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что в России возможны новые поправки в Конституцию, более масштабные, чем в 2020 году
В России снова обновят Конституцию?
В России возможны новые поправки в Конституцию / Reuters
19 мая 2025 г.

Российские власти в ближайшее время могут внести новые изменения в Конституцию. Об этом заявил вице-спикер Государственной думы Петр Толстой, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

По словам Толстого, с момента начала полномасштабной войны в Украине «очень многое изменилось», и страна нуждается в обновлении Основного закона.

«Пять лет изменениям Конституции, и я уверен, что эти изменения не последние, учитывая те обстоятельства, в которых наша действующая Конституция была написана. Уверен, что эти изменения еще нам предстоят. И, может быть, они будут гораздо более существенными, чем те, которые мы обсуждали пять лет назад», — заявил он.

Толстой также отметил, что в течение последних десятилетий Россия активно перенимала мировые правовые практики, однако многие из них «оказались западными и не прижились».

Последние крупные изменения в Конституцию России были внесены в 2020 году. Тогда, по итогам всенародного голосования, были «обнулены» президентские сроки президента Владимира Путина.

До этого Конституция изменялась в 2008 году — срок президентских полномочий был увеличен с четырех до шести лет. Тогда поправки предложил Дмитрий Медведев, занимавший пост президента с 2008 по 2012 год.

В 2022 году в Конституцию были внесены поправки, закрепляющие включение в состав России Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины. Эти изменения стали частью политики, направленной на международное признание аннексированных территорий.

Ранее представители российских властей неоднократно призывали пересмотреть запрет на государственную идеологию, зафиксированный в Основном законе. О необходимости такой поправки заявляли министр юстиции Константин Чуйченко и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Последний подчеркивал, что от вопроса о государственной идеологии «не получится просто отмахнуться».

Действующая Конституция России была принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года.

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