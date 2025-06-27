ПОЛИТИКА
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Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану
Президент США предостерег Тегеран от достижения «тревожного уровня» обогащения урана и заявил, что приостановил смягчение санкций в отношении Ирана
Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану
/ Reuters
27 июня 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает повторных ударов по Ирану, если Тегеран продолжит наращивать обогащение урана до «тревожного уровня». Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме в пятницу, комментируя первые публичные заявления аятоллы Али Хаменеи после недавнего 12-дневного конфликта с Израилем.

Трамп подтвердил, что ранее лично наложил вето на израильский план по устранению Хаменеи. «Я знал, где он находится. Но не позволил ни Израилю, ни вооруженным силам США — лучшим в мире — устранить его», — написал он в соцсетях. «Я спас ему жизнь от очень уродливой и постыдной смерти».

По словам Трампа, после иранских заявлений о том, что они «дали пощечину Америке», он отказался от ранее рассматривавшегося варианта смягчения санкций. «Я сразу же прекратил любую работу над ослаблением санкционного давления», — заявил он.

Президент также подчеркнул, что считает удары по трем иранским ядерным объектам «уничтожающими» и поддержал идею допуска инспекторов МАГАТЭ для их проверки. Однако Иран уже объявил о приостановке допуска международных наблюдателей: 26 июня парламент страны одобрил это решение, а глава МИД Ирана Аббас Аракчи дал понять, что может отклонить запросы агентства.

Несмотря на резкую риторику, Трамп отметил, что по-прежнему «хочет встречи (с Ираном — ред.)», хотя конкретных переговоров пока не запланировано. Белый дом подтвердил, что дата возможной встречи с иранской делегацией не определена.

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