Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает повторных ударов по Ирану, если Тегеран продолжит наращивать обогащение урана до «тревожного уровня». Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме в пятницу, комментируя первые публичные заявления аятоллы Али Хаменеи после недавнего 12-дневного конфликта с Израилем.

Трамп подтвердил, что ранее лично наложил вето на израильский план по устранению Хаменеи. «Я знал, где он находится. Но не позволил ни Израилю, ни вооруженным силам США — лучшим в мире — устранить его», — написал он в соцсетях. «Я спас ему жизнь от очень уродливой и постыдной смерти».

По словам Трампа, после иранских заявлений о том, что они «дали пощечину Америке», он отказался от ранее рассматривавшегося варианта смягчения санкций. «Я сразу же прекратил любую работу над ослаблением санкционного давления», — заявил он.

Президент также подчеркнул, что считает удары по трем иранским ядерным объектам «уничтожающими» и поддержал идею допуска инспекторов МАГАТЭ для их проверки. Однако Иран уже объявил о приостановке допуска международных наблюдателей: 26 июня парламент страны одобрил это решение, а глава МИД Ирана Аббас Аракчи дал понять, что может отклонить запросы агентства.

Несмотря на резкую риторику, Трамп отметил, что по-прежнему «хочет встречи (с Ираном — ред.)», хотя конкретных переговоров пока не запланировано. Белый дом подтвердил, что дата возможной встречи с иранской делегацией не определена.