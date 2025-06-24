Министерство просвещения России намерено исключить украинский язык и литературу из школьной программы — как в самой России, так и на оккупированных украинских территориях. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на проект соответствующего приказа.

Согласно документу, украинский язык больше не будет обязательным предметом в школах Запорожской и Херсонской областей, частично захваченных российскими войсками. Там он до сих пор преподавался как обязательный для детей из местного населения. В других регионах России и на оккупированных территориях, таких как Крым, Донецкая и Луганская области, а также Башкортостан, изучение украинского было возможно по просьбе родителей.

В текущем учебном году украинский язык изучался в объеме 736 академических часов с начальной школы до выпускных классов. Теперь предполагается полностью исключить его из программы.

Кроме того, украинская литература исчезнет из школьной программы с 1-го по 9-й класс — ранее на нее отводилось 282 учебных часа. Преподавание предмета сохранится только в 10–11 классах.

Министерство объясняет свое решение «изменившейся геополитической ситуацией».

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия регулярно обвиняется в борьбе с украинской идентичностью на контролируемых территориях — от удаления флагов и гербов до замены учебников и закрытия школ с украинским языком преподавания.

В ноябре 2024 года Владимир Путин заявлял, что «украинский язык имеет свою прелесть и красоту, как и вся украинская культура», и призывал не навязывать русский язык насильно. Он говорил, что в России живут около 3 млн украинцев, и «у нас нет желания отнимать у них язык и культуру».

Весной 2025 года в новых российских школьных учебниках по литературе был опущен ряд упоминаний Украины, включая происхождение писателя Николая Гоголя, обратило внимание издание «Верстка».