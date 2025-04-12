Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу на Анталийском дипломатическом форуме в Турции заявил, что президент США Дональд Трамп обладает более глубоким пониманием конфликта в Украине, чем кто-либо из других западных лидеров.

«Когда мы говорим об устранении коренных причин любого конфликта, включая украинский, это единственный способ решить проблему и установить прочный мир. Нужно устранить коренные причины», — сказал Лавров.

По его словам, Трамп был первым и, по сути, до сих пор почти единственным западным лидером, кто «неоднократно и с убеждением» заявлял, что «попытка втянуть Украину в НАТО была огромной ошибкой». Лавров отметил, что Россия много раз называла это одной из ключевых причин конфликта.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что стремление Украины вступить в НАТО представляет угрозу безопасности России.

Заявления Лаврова прозвучали на следующий день после переговоров в Санкт-Петербурге между Путиным и специальным представителем Трампа Стивом Уиткоффом, который стал ключевой фигурой в попытках восстановления диалога между Москвой и Вашингтоном.

Однако эти переговоры прошли на фоне затянувшегося кризиса в контактах между Россией и США, поскольку стороны не могут договориться о параметрах возможного перемирия.

Комментируя достигнутую между Россией и Украиной договоренность о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам, Лавров заявил, что Москва соблюдает условия соглашения, в то время как Киев якобы ежедневно атакует российскую энергетическую инфраструктуру.

«Я передал нашему коллеге из Турции, министру иностранных дел Хакану Фидану, тот же список фактов, который мы уже передавали американцам, ООН и ОБСЕ — перечень украинских атак на российские объекты за последние три недели», — сказал Лавров.

Киев, в свою очередь, обвиняет Россию в аналогичных атаках на энергетическую инфраструктуру Украины после согласования моратория при поддержке США.