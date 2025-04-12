ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Лавров похвалил Трампа за позицию по Украине
Выступая на Анталийском дипломатическом форуме, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Дональд Трамп лучше других западных лидеров понимает суть конфликта в Украине
Лавров похвалил Трампа за позицию по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров / AA
12 апреля 2025 г.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу на Анталийском дипломатическом форуме в Турции заявил, что президент США Дональд Трамп обладает более глубоким пониманием конфликта в Украине, чем кто-либо из других западных лидеров.

«Когда мы говорим об устранении коренных причин любого конфликта, включая украинский, это единственный способ решить проблему и установить прочный мир. Нужно устранить коренные причины», — сказал Лавров.

По его словам, Трамп был первым и, по сути, до сих пор почти единственным западным лидером, кто «неоднократно и с убеждением» заявлял, что «попытка втянуть Украину в НАТО была огромной ошибкой». Лавров отметил, что Россия много раз называла это одной из ключевых причин конфликта.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что стремление Украины вступить в НАТО представляет угрозу безопасности России.

Заявления Лаврова прозвучали на следующий день после переговоров в Санкт-Петербурге между Путиным и специальным представителем Трампа Стивом Уиткоффом, который стал ключевой фигурой в попытках восстановления диалога между Москвой и Вашингтоном.

Однако эти переговоры прошли на фоне затянувшегося кризиса в контактах между Россией и США, поскольку стороны не могут договориться о параметрах возможного перемирия.

Комментируя достигнутую между Россией и Украиной договоренность о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам, Лавров заявил, что Москва соблюдает условия соглашения, в то время как Киев якобы ежедневно атакует российскую энергетическую инфраструктуру.

«Я передал нашему коллеге из Турции, министру иностранных дел Хакану Фидану, тот же список фактов, который мы уже передавали американцам, ООН и ОБСЕ — перечень украинских атак на российские объекты за последние три недели», — сказал Лавров.

Киев, в свою очередь, обвиняет Россию в аналогичных атаках на энергетическую инфраструктуру Украины после согласования моратория при поддержке США.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us