ПОЛИТИКА
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Мирзиёев объявил войну коррупции
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал общество к единой борьбе с коррупцией, подчеркнув, что для победы необходимо устранить ее корни, включая культ роскоши и ложные ценности
Мирзиёев объявил войну коррупции
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев / User Upload
6 марта 2025 г.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал общество объединиться в борьбе с коррупцией, заявив, что это общенациональная задача, требующая участия гражданских активистов, интеллигенции, предпринимателей и политиков.

«Если мы все будем работать сообща, мы добьемся реальных результатов. Коррупция — это раковая опухоль общества, и никто не должен оставаться в стороне», — заявил Мирзиёев на расширенном заседании Национального совета по противодействию коррупции.

Глава государства уверен, что для победы над коррупцией необходимо бороться с ее корнями, включая чрезмерную роскошь и культ показного богатства.

«Печально, что известные личности закрывают на это глаза. Люди выбиваются из сил, стараясь быть похожими на кумиров, а лидеры общественного мнения, вместо того чтобы подавать пример, становятся пленниками ложных ценностей», — подчеркнул президент.

Мирзиёев призвал парламент, махалли и общественные организации активнее вести разъяснительную работу среди населения, повышая нетерпимость к коррупции.

Власти Узбекистана намерены ежегодно выделять 10 млрд сумов ($780 тыс.) на поддержку новых антикоррупционных проектов. Президент также подчеркнул важность развития неправительственных организаций и их вовлечения в контроль за выполнением международных антикоррупционных обязательств страны.

Борьба с коррупцией в Узбекистане активно ведется с 2016 года. В 2020 году было создано Агентство по противодействию коррупции, подчиненное президенту и парламенту. В 2021 году зарегистрирована первая НПО в этой сфере — Transparency Uzbekistan.

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