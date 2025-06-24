Ирландия готовится официально запретить торговлю с компаниями, ведущими деятельность в оккупированных палестинских территориях. Об этом заявил вице-премьер страны Саймон Харрис, отметив, что инициатива направлена против «геноцидальной активности» и отражает позицию ирландского общества.

Законопроект, получивший предварительное одобрение кабинета министров еще в мае, предусматривает внесение изменений в таможенное законодательство страны. Импорт продукции из израильских поселений на Западном Берегу и в Восточном Иерусалиме будет расцениваться как правонарушение.

Харрис выразил надежду, что ирландская инициатива вдохновит и другие страны Европы на аналогичные шаги. «Каждая страна должна использовать все рычаги, которые у неё есть», — заявил он.

Если закон будет принят парламентом, Ирландия станет первой страной Европейского союза, принявшей столь конкретные меры против израильской деятельности на оккупированных территориях.