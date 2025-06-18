Дональд Трамп заявил журналистам, что «сделка все еще возможна» и что, по его мнению, до израильского нападения «Иран был в нескольких неделях от ядерного оружия». Заявление прозвучало вразрез с более ранними словами президента: во вторник вечером Трамп назвал Али Хаменеи «легкой мишенью» и потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции».

«Они [иранская сторона] должны были заключить сделку, у меня было отличное предложение для них. В итоге они решили не делать этого, и теперь жалеют», — сказал Трамп. Он также отметил, что иранские чиновники «хотят приехать в Белый дом».

Хотя многие союзники американского президента выразили обеспокоенность возможным вовлечением США в новый зарубежный конфликт — что расходится с предвыборными обещаниями республиканцев, — Трамп заявил, что его сторонники на самом деле «не хотят, чтобы Иран получил ядерное оружие».

Эксперты и источники в американской разведке утверждают, что Иран не работал над созданием ядерного оружия. Associated Press сообщает, что три ведущих чиновника Ассоциации по контролю над вооружениями, неполитической организации, базирующейся в США, настоятельно призывают США «выбрать дипломатию ядерного нераспространения, а не войну».

В марте директор Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила, что, согласно данным американских спецслужб, Иран не ставит перед собой цели создания ядерного оружия, а верховный лидер Али Хаменеи с 2003 года так и не давал санкции на разработку подобной программы.

Однако во вторник Дональд Трамп, комментируя раннее заявление Габбард, отреагировал резко: «Меня все равно, что она сказала, — заявил он. — По моему мнению, они [Иран] были очень близки к созданию [ядерного оружия]».