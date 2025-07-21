В Японии завершились выборы в верхнюю палату парламента. По итогам голосования правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии «Комейто» не смогла сохранить большинство. Премьер-министр Сигэру Исиба заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на «суровый результат».

На голосование была вынесена половина из 248 мест. По последним данным японских СМИ, коалиция получает 47 мандатов — при минимальной необходимости в 50 для удержания большинства. Если бы результат оказался ниже 46, это стало бы худшим показателем с момента создания альянса в 1999 году.

Исход выборов не влияет напрямую на формирование правительства, однако усиливает политическое давление на Исибу, который в октябре уже потерял контроль над нижней палатой. Премьер, выступая после закрытия участков, заявил, что сосредоточен на переговорах с США и заключении торгового соглашения.

Выборы проходили на фоне роста цен и угрозы введения американских пошлин на японские автомобили. Президент США Дональд Трамп отложил объявление новых тарифов, но дал Токио срок до 1 августа для заключения соглашения. В противном случае японский экспорт может быть обложен 25-процентными сборами. Автопром Японии обеспечивает около 8% рабочих мест в стране и уже испытывает трудности из-за торгового давления.

Несмотря на усилия Исибы, включая семь визитов торгового посланника в Вашингтон, соглашение с США пока не достигнуто.

На выборах усилили свои позиции оппозиционные партии. Особенно заметный результат показала популистская «Сансэйто», увеличив свое представительство с одного до 10–15 мест, по данным экзитполов. Партия выдвинула жесткие лозунги против иммиграции, глобализма, декарбонизации и вакцинации, заявив о «тихом вторжении» иностранцев и продвигая идею «Япония прежде всего».

Главной проблемой для избирателей стал рост цен. Особенно остро ощущается удорожание риса — его стоимость почти удвоилась за год. Власти были вынуждены задействовать запасы продовольствия из чрезвычайного фонда.

После поражения на выборах в нижнюю палату в 2024 году ЛДП не смогла восстановить доверие избирателей. Причиной стала стагнация доходов и рост инфляции, несмотря на усилия правительства.

Последний раз правящая коалиция теряла большинство в верхней палате в 2010 году. ЛДП, находящаяся у власти с 1955 года почти без перерывов, сталкивается с новыми вызовами на фоне внутреннего недовольства и внешнего давления.