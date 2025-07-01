ПОЛИТИКА
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Баку сообщил о ликвидации группировок с участием россиян
Азербайджанские силовики пресекли деятельность двух преступных групп, в состав которых, как сообщается, входили граждане России
Баку сообщил о ликвидации группировок с участием россиян
Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики / МВД АР
1 июля 2025 г.

Министерство внутренних дел Азербайджана сообщило о ликвидации двух организованных преступных группировок, в состав которых входили граждане Российской Федерации.

По информации ведомства, подозреваемые занимались транзитом наркотиков из Ирана через территорию Азербайджана, сбытом запрещенных веществ с помощью интернет-платформ, а также кибермошенничеством.

Операция прошла в различных районах Баку. В результате задержан ряд лиц, все они — граждане России.

В социальных сетях распространились фотографии задержанных. На снимках видно, как подозреваемых в наручниках сопровождают сотрудники полиции.

МВД Азербайджана не уточняет, сколько человек было задержано, но сообщает, что следственные мероприятия продолжаются.

Ранее в Баку прошли обыски в офисе «Sputnik Азербайджан» — регионального подразделения российского агентства «Россия сегодня». Азербайджанская сторона утверждает, что филиал продолжал работу незаконно, несмотря на официальное требование прекратить деятельность. Против него возбуждено уголовное дело, а Россия обвинила Баку в нарушении прав журналистов.

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