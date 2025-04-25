Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент США Дональд Трамп регулярно звонит ему с вопросом, когда Будапешт покинет Европейский союз. Об этом он рассказал на форуме в городе Пилисвёрёшвар в пригороде Будапешта, где обсуждались как внутренние, так и внешнеполитические вопросы, включая роль Венгрии в ЕС.

По словам Орбана, он объяснил Трампу, что Венгрия продает 85% своей продукции внутри Европейского союза, что делает подобный шаг крайне серьезным и требующим длительного анализа.

Отвечая на вопрос одного из участников форума, Орбан сказал, что обсуждение выхода из ЕС возможно, но для этого нужно будет пройти долгий путь.

«Если я однажды решу, что пора выходить, я просто проявлю инициативу. Но пока этот момент не настал. Nix ugribugri», — подчеркнул он, используя венгерское выражение, означающее «никаких резких движений».

Орбан вновь подтвердил свою евроскептическую позицию. Он отметил, что если бы Европейский союз в 2004 году выглядел так, как сейчас, Венгрия могла бы не вступать в него.

Хотя переговоры о вступлении Венгрии в ЕС были начаты еще при правительстве Дьюлы Хорна, Орбан продолжил их после прихода к власти в 1998 году с тем же энтузиазмом. Страна официально вступила в Евросоюз 1 мая 2004 года.