В понедельник, 14 июля, президент США Дональд Трамп обещал сделать «важное заявление» по поводу России. Он вновь упомянул о своем недовольстве действиями Кремля. «Я очень разочарован президентом Путиным. Я думал, что он человек слова, а он всех бомбит», — сказал глава Белого дома.

Теперь США намерены изменить свою стратегию по российско-украинской войне. Трамп завил о готовности отправить Украине дополнительное оружие, в том числе ракеты к зенитно-ракетным комплексам Patriot. Схема поставок, будет следующая: Вашингтон продаст это оружие НАТО, а те передадут Киеву.

«Мы направим Украине разные образцы современного военного оборудования. И они заплатят нам за него 100%», — сказал Трамп и уточнил, что обсудит этот вопрос на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Переговоры Трампа и Рютте могут изменить ход российско-украинской войны. Ранее портал Axios со ссылкой на два источника выяснили, что США готовы передать Киеву ракеты большой дальности. Кроме того, по данным издания, ранее глава Белого дома пообещал Украине передать 10 ракет-перехватчиков для Patriot.

О российском наступлении, ситуации на фронте и роли Трампа, рассказал глава Всеукраинской организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк.

— Чего ждать от встречи Трампа с генсеком НАТО?

— Вполне логично ожидать от Белого дома конкретного решения по продаже Украине серьезного вооружения. Речь может идти об остатках помощи времен Байдена — порядка $3,8 млрд.

Параллельно обсуждается вопрос об арестованных российских активах — около $5 млрд на территории США. Есть вероятность, что эти средства тоже будут направлены на закупку оружия для Украины. В сумме это уже 8,8 миллиардов — почти девять.

Но надо понимать масштаб: кроме США в процесс включена Европа, НАТО, коалиция Рамштайна. Это не 32 страны НАТО, это более 50 государств. И у каждой из них — возможности, бюджеты, политическая воля.

— А дальнобойное вооружение? СМИ пишут, что Украина может получить ракеты, способные долететь до Москвы

— Очень сомневаюсь. Байден не решался на поставки ракет свыше 300 км — и то только по военным целям, с согласованием, и после проигрыша Камалы Харрис на выборах. А тут — чтобы Трамп дал ракеты, которые достают до Москвы? Это будет иметь последствия. Россия может в ответ передать такие ракеты хуситам. А они начнут обстреливать все в Персидском заливе — ОАЭ, Кувейт, Саудовскую Аравию, Израиль. Это предмет торга: «вы не даете — и мы не даем».

— Сколько систем ПВО могут передать США?

— Здесь возникает мутная история. Израиль якобы вывез 5 батарей Patriot — часть в Польшу, часть — в США. Посол Израиля в Украине Бродский заявил, что эти батареи передадут Киеву. Но уже прошел месяц, а Украина ничего не получила. Скорее всего, эти устаревшие системы отправлены в США на модернизацию. Поставят новую электронику, радары и только потом передадут. Возможно, их купят Германия, Норвегия и частично США — из тех самых 3,8 или 5 миллиардов.

Но вопрос остается: где эти 5 батарей? Ни одно СМИ больше не упоминает их, Украина их не получала. Наверняка, они в США, но по ним нет окончательного решения. Вечером многое прояснится.

— Какие возможности сегодня есть у России?

— Северная Корея всего лишь за год поставила России 12 млн снарядов. У них заводы работают круглосуточно, без выходных. Европа о таких темпах только мечтает. Сам Рютте признал: Россия производит снарядов за квартал больше, чем все страны НАТО вместе за год. И это под санкциями.

По «шахедам» — их продолжают запускать, хотя Израиль уничтожил все производственные мощности в Иране. Израиль не просто так их бил — «шахеды» летели и на него тоже.

Сейчас становится понятно: в поставках дронов в РФ участвует и Китай. Он заменил Иран как поставщик комплектующих. Более того — возможно, Китай всегда и был источником, просто шло все через Иран. Так или иначе, у России есть потенциал продолжать войну как минимум до глубокой осени.

— Россия может ужесточить боевые действия?

— В ближайшие месяцы Россия собирается привлечь к войне до 30 тыс. северокорейских солдат. Это и есть то самое второе летнее наступление, о котором сейчас активно пишут. Путин якобы лично сообщил Трампу: в течение 60 дней Россия начнет новое масштабное наступление на востоке Украины. Цель — полная оккупация Луганской и Донецкой областей.

Ситуация крайне тяжелая. Но украинская стена БПЛА сильно тормозит врага. Летнее наступление фактически сорвалось — россияне не могут продвигаться, потому что уничтожаются еще в «серой зоне», не доходя до линии соприкосновения. Серая зона растет — уже до 20 километров. Им даже подойти к «зеленке» не дают.

Это все корректирует наступательные возможности РФ, несмотря на все ресурсы — как людские, так и технические. Сейчас Лавров отправился на заседание ШОС, где встретится с союзниками Кремля. Там обсуждают, как противостоять Западу, в том числе и Украине. Помощь России от этих стран, скорее всего, будет продолжаться.

— Какие перспективы у Украины?

— Украина надеется на НАТО, Европу, «Рамштайн» — и в первую очередь на США. Но надо понимать: запасы в американских арсеналах не бесконечны. Особенно после израильско-иранской кампании. Если помощь и будет, то она растянется на 2025–2026 годы. Самое острое, что нужно сейчас — это системы ПВО, и прежде всего — Patriot.

Единственное, что нас может утешить — мы не голыми руками будем воевать. Помощь рано или поздно поступит. Но это все не быстро. Ракеты для Patriot надо производить, на складах их нет. Сейчас вообще речь идет о поставке 10 ракет. Это просто смешно. Это как два кусочка хлеба на роту солдат. В Кремле с этой новости, наверное, смеются. Запустят 10 болванок — мы потратим все ракеты, а потом прилетят настоящие, боевые, и их уже нечем будет сбивать

Поэтому, даже если будет политическое решение и деньги, завтра Украина не получит сотни ракет. В Германии — шесть батарей Patriot, но и у них есть неприкосновенный запас. Ни одна страна не может отдать то, что у нее в резерве. У каждой свои интересы и приоритет.

— Может ли сегодняшняя встреча быть частью информационного давления на Кремль?

— Может. Часть помощи, наверное, разблокируют — хотя бы те 3,8 миллиарда. Остальное может остаться предметом торгов.

И еще: Трамп, вероятно, сделает заявление по санкциям. Может дать отмашку Сенату и Конгрессу голосовать за соответствующий закон. И тогда до конца июля или начала августа, он может подписать этот документ.

По этому закону он сам будет решать: вводить ли санкции, какие, в каком объеме, когда и по кому. Закон не вступает в силу автоматически, как раньше. Это делается для того, чтобы Трамп мог использовать его как рычаг давления, в том числе на Путина. Мол, «если остановишь наступление, прекратишь обстрелы — я санкции не введу». Это — торг.

У Путина, кроме 30 тысяч корейцев и бесконечных боеприпасов, в руках карт не так много. Но войну он останавливать не собирается — ни в ноябре, ни в декабре. И сомневаюсь, что на него повлияет такой закон.