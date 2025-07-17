Не понимают, за что воюют

В Управлении игнорируют запросы со стороны депутатов, которые настаивают на получении данных за последние месяцы, и обещают опубликовать их лишь через полгода, в январе 2026 года.

По мнению членов Комитета кнессета по иностранным делам, все это «вызывает обеспокоенность и подрывает общественное доверие» к израильской армии. По словам депутатов, они не могут ждать так долго, учитывая, что израильские солдаты «как мужчины, так и женщины, испытывают беспрецедентное психологическое напряжение, необходимо срочно прояснить ситуацию и обеспечить принятие всех мер для предотвращения неоправданных потерь среди военнослужащих», пишут они.

В письме говорится о том, что растет обеспокоенность моральным духом и психическим здоровьем израильских солдат с начала войны с Газой. В публикации приводятся данные, согласно которым в период с 2023 по 2024 год было зарегистрировано 38 случаев самоубийств, а в 2025 году – 21. При этом только за последние два месяца число самоубийств увеличилось на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В своем обращении депутаты Кнессета заявили, что эти события представляют собой серьезный подрыв дисциплины и сплоченности в боевых подразделениях израильской армии. По их мнению, «отсутствие прозрачности может еще больше подорвать доверие общественности к израильским властям».

О последнем самоубийстве израильского военнослужащего, участвовавшего в атаках на сектор Газа, стало известно 15 июля. Он покончил с собой на военной базе, расположенной на принадлежащих Сирии Голанских высотах, которые оккупировал Израиль.

Как пишут местные СМИ, военнослужащий состоял в пехотной бригаде «Нахаль». Это самоубийство стало третьим за последнюю неделю.

На письмо членов кнессета отреагировали бойцы ХАМАС, которые в своем Telegram-канале объяснили, что израильские солдаты сводят счеты с жизнью, поскольку не знают, за что воюют.

«Они понимают, что это не их земля, а земля палестинцев. Режим заставляет их идти на войну, совершать геноцид, и из страха перед тюрьмой и угрозами они подчиняются. Но многие не выдерживают — и заканчивают жизнь самоубийством, а чтобы воевать, нужен боевой дух. Он есть у наших братьев из палестинского сопротивления», — говорится в публикации ХАМАС.

По словам бойцов движения, несмотря на «горы вооружения, бронетехники, современные технологии, у израильских военных нет ни идеи, ни духа, ни стойкости», поскольку «истина на стороне тех, кто сражается за свою землю, за свою честь и за свободу».

Шок от совершенных и увиденных преступлений

Американские и израильские СМИ, рассказывая о самоубийствах среди военных Израиля, упоминают о судьбе 40-летнего отца четверых детей Элирана Мизрахи. По словам членов его семьи, с поля боя он вернулся другим человеком, стал страдать от посттравматического стрессового расстройства и покончил с собой, когда стало известно, что его хотят вернуть на войну.

Израильские военный врач со ссылкой на анонимность сообщил, что «многие очень боятся возвращения на фронт и не доверяют властям страны».

Профессор политологии Королевского колледжа Лондона Аарон Бергман, шесть лет прослуживший в израильской армии, рассказал, что нынешняя война в Газе, начатая Израилем, не похожу ни на одну другую по числу убийств и жертв среди мирного населения. По его словам, это шокирует солдат.

Эту же информацию подтверждают в ООН. По словам некоторых экспертов, молодые израильские солдаты становятся психологически сломленными, видя несправедливую гибель палестинцев в Газе.

Как рассказал израильский психиатр Шерри Денилэ, после участия в боях в секторе Газа солдаты, возвращаясь домой, начинают размышлять о содеянном, испытывать шок и достигать стадии саморазрушения.

Тысячи израильских солдат обращаются в психиатрические кабинеты, а также к дежурным на местах психологам. Согласно прогнозам врачей, число израильских военных, страдающих психическими расстройствами из-за войны, будет превышать число раненых.

Военные эксперты считают, что истинные масштабы кризиса в вопросе психологического состояния израильской армии проявятся после окончания войны в Газе.

Проблема существовала и ранее

Тревогу о происходящем в рядах солдат в Израиле забили только сейчас, хотя еще раньше было понятно, что дела там обстоят не лучшим образом.

Эпидемия самоубийств захлестнула армию страны еще раньше. В конце 2024-го выяснилось, что число суицидов среди израильских военных стало самым высоким за последние 13 лет.

Помимо этого, с октября 2023 года, когда Тель-Авив напал на Газу, тысячи израильских военных покинули поле боя из-за разных психических расстройств. Например, в 2024 году Израиль покинули 82 700 человек, в то время как вернулись только 23 800. В среднем ежемесячно страну покидало на 2 200 человек больше, чем в предыдущем.

Среди израильской элиты наметилась другая тенденция — многие врачи и другие высококвалифицированные специалисты стали спешно покидать Израиль, поскольку не видят будущего в стране.