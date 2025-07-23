ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Делегации вылетели на стамбульские переговоры
Российская и украинская стороны направились в Стамбул для третьего раунда мирных переговоров, проведение которых ожидается вечером 23 июля
Делегации вылетели на стамбульские переговоры
Дворец Чыраган / Reuters
23 июля 2025 г.

Российская и украинская делегации направились в Турцию для проведения третьего раунда мирных переговоров, которые состоятся в среду в Стамбуле. Самолет с российской делегацией вылетел из Москвы, сообщили российские информагентства со ссылкой на источники. Украинская делегация также отправилась в Турцию, подтвердил высокопоставленный украинский чиновник AFP.

Переговоры начнутся в 19:00 по местному времени во дворце Чыраган, сообщила пресс-служба администрации президента Турции.

Состав российской делегации остался прежним. «В составе российской команды на переговорах по Украине по-прежнему четыре основных члена делегации и четыре эксперта», — сообщил «Интерфаксу» информированный российский источник. Это стало реакцией на сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский увеличил состав переговорной группы с 12 до 14 человек.

Украинскую делегацию возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров. В состав команды вошли советник руководителя ОПУ Александр Бевз, заместители СБУ Олег Луговский и Александр Поклад, заместители начальника Генштаба Евгений Острянский и Алексей Шевченко, а также другие высокопоставленные военные и дипломаты.

Повестка дня включает возвращение военнопленных, возвращение похищенных Россией детей и подготовку встречи на уровне лидеров.

Последний раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле состоялся 2 июня. Тогда Россия передала Украине свой меморандум.

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