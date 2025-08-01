Движение ХАМАС объявило о готовности возобновить участие в переговорах по соглашению о прекращении огня в Газе. Условием для возвращения за стол переговоров стало немедленное прекращение гуманитарной катастрофы и доставка помощи нуждающимся.
В заявлении движения говорится, что диалог теряет смысл на фоне массового голода и нехватки продовольствия.
«Если гуманитарная помощь достигнет нуждающихся в Газе, а усиливающийся кризис и голод будут остановлены, мы готовы немедленно вернуться к переговорам», — подчеркнули в ХАМАС.
Движение призвало международное сообщество и все заинтересованные стороны срочно вмешаться, чтобы остановить «массовую резню, совершаемую Израилем в Газе», и обеспечить беспрепятственную и безопасную доставку продовольствия по всей территории сектора.
ХАМАС напомнил, что неоднократно принимал участие в переговорах ради заключения соглашения о прекращении огня. Однако, по словам движения, израильское руководство во главе с Биньямином Нетаньяху продолжает блокировать любые договоренности.
В заявлении отмечается, что на позицию Тель-Авива оказывает влияние ультраправая часть коалиции, которая выступает против окончания войны, требует повторной оккупации сектора и насильственного переселения палестинцев.
По данным Министерства здравоохранения Газы, с начала израильских атак 7 октября от голода и недоедания погибли не менее 160 человек, из них 91 — ребенок.
Уже более пяти месяцев Израиль держит закрытыми пограничные переходы. Это блокирует ввоз детского питания, медикаментов и базовых продуктов.