Движение ХАМАС объявило о готовности возобновить участие в переговорах по соглашению о прекращении огня в Газе. Условием для возвращения за стол переговоров стало немедленное прекращение гуманитарной катастрофы и доставка помощи нуждающимся.

В заявлении движения говорится, что диалог теряет смысл на фоне массового голода и нехватки продовольствия.

«Если гуманитарная помощь достигнет нуждающихся в Газе, а усиливающийся кризис и голод будут остановлены, мы готовы немедленно вернуться к переговорам», — подчеркнули в ХАМАС.

Движение призвало международное сообщество и все заинтересованные стороны срочно вмешаться, чтобы остановить «массовую резню, совершаемую Израилем в Газе», и обеспечить беспрепятственную и безопасную доставку продовольствия по всей территории сектора.

ХАМАС напомнил, что неоднократно принимал участие в переговорах ради заключения соглашения о прекращении огня. Однако, по словам движения, израильское руководство во главе с Биньямином Нетаньяху продолжает блокировать любые договоренности.