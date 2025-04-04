Министерство иностранных дел Турции выпустило заявление по случаю Международного дня информирования о минной опасности и оказания помощи в противоминной деятельности, учрежденного Генеральной Ассамблеей ООН.

Турция вносит конкретный вклад в глобальные и региональные усилия по борьбе с минами как на суше, так и на море. В рамках работы через Национальный центр по противоминной деятельности, Турция поддерживает Оттавскую конвенцию «О запрещении противопехотных мин» и международное сотрудничество, выстроенное в рамках данного соглашения.

В заявлении подчеркивается, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы продолжают представлять серьезную угрозу для безопасности людей во многих странах мира, препятствуют социально-экономическому развитию и мешают сохранению культурного наследия.

МИД Турции также выразил солидарность с Афганистаном, где минная угроза сохраняется в течение длительного времени, и с Азербайджаном, который до сих пор сталкивается с проблемой невыявленных мин на освобожденных территориях.

Анкара подтвердила, что Турция продолжит оказывать твердую и последовательную поддержку странам, борющимся с минной угрозой — как в наземных и морских районах, так и на международных платформах.