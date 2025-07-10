В Абу-Даби прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Переговоры начались в 9:10 утра и в общей сложности продолжались около пяти часов. В ней также участвовали главы МИД, вице-премьеры и другие представители делегаций.

По итогам встречи главы государств отметили прогресс, достигнутый в процессе демаркации, и поручили государственным комиссиям продолжать работу в этом направлении. Напомним, в прошлом году Баку получил контроль над четырьмя селами в Товузской области, которые входили в состав Азербайджанской ССР.

Алиев и Пашинян подтвердили, что именно прямой диалог без внешнего давления является наиболее продуктивным форматом урегулирования. В заявлении армянского МИД говорится, что стороны договорились продолжить переговоры и принимать меры по укреплению взаимного доверия.

Встреча в ОАЭ стала исторической — до этого стороны встречались только с участием посредников либо на полях многосторонних саммитов. Ранее Баку и Ереван смогли добиться серьезного прорыва в урегулировании конфликта — были согласованы все пункты мирного договора. Однако документ так и не был подписан.

О значении встречи и ключевых препятствиях на пути к миру TRT на русском рассказал директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов.

— Что символизирует встреча в ОАЭ?

— За последние четыре с половиной года по инициативе как российской, так и европейской сторон неоднократно проводились встречи с целью продвинуться в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном. К сожалению, никакого серьезного прорыва в переговорном процессе при поддержке России или Европы достигнуто не было.

И всегда было очевидно, что наибольший эффект дают прямые контакты между Баку и Ереваном — когда они общаются в формате «один на один», без внешнего посредничества.

— Почему переговоры прошли в Абу-Даби?

— Абу-Даби — город, который совмещает в себе интересы большинства крупных мировых держав и ключевых политических игроков. Здесь особенно заметно присутствие американо-британских интересов.

А если вспомнить формат Минской группы ОБСЕ, которая на протяжении многих лет курировала мирный процесс, то ее сопредседателями были как раз США, Россия и Франция.

В этом смысле вполне логично, что каждая из этих стран пытается предложить свою платформу для организации переговоров. Россия и Европа уже предпринимали соответствующие шаги, но особых результатов это не принесло.

Сейчас остается надеяться, что США не столько выступят посредником, сколько создадут условия, при которых две стороны смогут напрямую, без давления, говорить друг с другом.

— Каковы главные проблемные пункты?

— Переговоры продолжались около пяти часов. Включая тет-а-тет между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Это означает, что обсуждение шло по действительно комплексной и важной повестке.

Если говорить о ключевых проблемных пунктах, то их два. Первый — это вопрос Зангезурской дороги. Речь идет о контроле над логистикой и обеспечении безопасности на этом маршруте. В СМИ уже проходила информация, что безопасность движения по Зангезурской дороге — как грузового, так и пассажирского — может обеспечить американская частная охранная компания.

Второй — это вопрос конституционной реформы в Армении. В действующей Конституции, в ее преамбуле, содержатся формулировки, которые Азербайджан и Турция расценивают как территориальные претензии. Если удастся найти консенсус по этим пунктам, то это фактически будет означать, что стороны максимально приблизились к согласованию текста мирного договора.

— Когда может быть подписан мирный договор?

— Что касается сроков подписания, здесь я бы не стал спешить. Существуют как субъективные, так и объективные обстоятельства. В любом случае важен не столько сам документ, сколько то, что стороны — участники конфликта — договорятся между собой о формате взаимовыгодного сосуществования и сотрудничества.

И даже если договор не будет подписан в ближайшее время, уже сейчас открываются перспективы для практических шагов — в первую очередь, это разблокировка транспортных путей в регионе. Прежде всего через территорию Армении — Зангезурская дорога.

Это автоматически означает подключение Армении к крупным экономическим, транспортным, транзитным проектам международного масштаба.

На мой взгляд, это серьезно повысит уровень независимости Армении и даст ей очень ощутимые преимущества в сфере экономики и логистики. А это дополнительная прибыль и устойчивое развитие для страны.

Поэтому в любом случае можно сказать, что переговоры в Абу-Даби значительно приблизили момент согласования окончательного текста мирного соглашения.