Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился во Дворце Независимости в Минске с Китом Келлогом — специальным посланником президента США по вопросам Украины. Видео начала встречи опубликовано на официальном сайте главы государства.

В начале переговоров Лукашенко поприветствовал американскую делегацию. Обняв заместителя спецпосланника Джона Коула, он сказал: «Какие люди, привет, дорогой». Коул ответил: «My friend!» и представил Келлога. Лукашенко с иронией заметил: «Кто его не знает? Самое медийное лицо в последнее время», — и также обнял спецпосланника.

Как сообщило агентство «БелТА», на переговорах обсуждались международные и региональные вопросы, общее положение в мире и состояние отношений между Беларусью и США. Лукашенко выразил удивление реакцией на визит американской делегации.

«Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах — об отношениях между Беларусью и США», — сказал президент Беларуси. Он подчеркнул, что надеется на открытый и честный разговор. «В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся», — добавил он.

Келлог поблагодарил белорусскую сторону за прием и отметил важность сохранения рассудительности в условиях глобальной нестабильности.

«Кризисы могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми», — заявил он.

Лукашенко в ответ пообещал американской делегации полную безопасность. Он заверил, что «не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что визит Келлога в Минск и встреча с Лукашенко рассматриваются в США как возможный шаг в направлении мирных переговоров о прекращении войны России против Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал эти сообщения. По его словам, США, вероятно, ищут дополнительные каналы коммуникации. Вместе с тем он назвал такую стратегию ошибочной, поскольку, как заявил Подоляк, Лукашенко «не является влиятельным субъектом» и действует «крайне осторожно».

На прошлой неделе Келлог сообщил, что США изучили меморандумы, которыми обменялись Украина и Россия на переговорах в Стамбуле 2 июня. По его словам, Вашингтон сформировал представление о возможной модели урегулирования.

Он подчеркнул, что итоговое соглашение должно учитывать интересы обеих сторон и привести к миру. США, отметил Келлог, будут настаивать на «прекращении огня на месте» — с фиксацией контроля над территориями, которые стороны занимают на момент заключения соглашения. «Это приемлемо», — добавил он.