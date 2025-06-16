ТУРЦИЯ
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Турция готова содействовать деэскалации
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту Ирана Масуду Пезешкиану о готовности Анкары содействовать прекращению конфликта и возобновлению ядерных переговоров
Турция готова содействовать деэскалации
Реджеп Тайип Эрдоган и Масуд Пезешкиан / AA
16 июня 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В центре обсуждения оказалась эскалация между Израилем и Ираном, а также ее последствия для региональной и глобальной безопасности.

В ходе беседы Эрдоган сообщил, что в последние дни провел ряд контактов с лидерами других стран по поводу продолжающегося конфликта.

Он подчеркнул, что Турция готова взять на себя роль посредника, чтобы способствовать как можно более скорому прекращению столкновений и возвращению к дипломатическим переговорам по иранской ядерной программе.

Президент Турции также отметил, что Анкара придает особое значение сохранению мира и стабильности в своем регионе.

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