Президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль не будет наносить удары по Ирану. По его словам, израильские самолеты «развернутся и направятся домой», сделав тем самым «дружественный сигнал Ирану». Он отметил, что «никто не пострадает, прекращение огня в силе».

Незадолго до этого Трамп в беседе с журналистами перед отъездом на саммит НАТО в Гааге заявил: «Я не знаю, что они, черт подери, делают! <...> Мне не нравится это. Как только я уйду от вас, я посмотрю, смогу ли я это остановить».

Позже Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Американский лидер сообщил о разговоре в соцсети Truth Social и подчеркнул, что сделал все возможное для сохранения перемирия.

Журналист Axios Барак Равид рассказал, что Трамп в беседе с Нетаньяху призвал Израиль полностью отказаться от атаки на Иран. По словам израильского чиновника, в результате обсуждений было решено нанести удар только по одной цели. Речь шла о «символической атаке» на радар иранской ПВО в районе городов Баболь и Бабольсер на севере Ирана.

Иранское агентство ISNA также сообщило о взрывах в этом районе. Израильские СМИ уточняют, что выбор цели был сделан намеренно — удар нанесли не по Тегерану, чтобы избежать эскалации, но продемонстрировать готовность к ответу.

Издание Ynet отметило, что между США и Израилем возникло недопонимание по поводу деталей прекращения огня. Израиль расценил удар по Беэр-Шеве как нарушение перемирия со стороны Ирана, в то время как Трамп считал, что соглашение вступило в силу позже и это не является нарушением.

Ранее Трамп объявил о прекращении огня между Ираном и Израилем и выразил надежду, что перемирие продлится «вечно».

Конфликт между сторонами начался 13 июня и сопровождался массированными ударами. В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам, после чего Иран атаковал американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. Трамп назвал эти атаки «очень слабыми».