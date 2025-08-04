Позолотить ручку

Золото дорожает уже несколько лет подряд. Не стал исключением 2025 год. Весной цена драгоценного металла взлетела до рекордной отметки. На Чикагской товарной бирже фьючерсы превысили $3500 за тройскую унцию.

Летом котировки немного откатились. Но оставались на высоком уровне. В июле золото торговалось в диапазоне $3350-3400. С начала 2025 года желтый металл прибавил в цене почти 30%.

Не отстает и серебро, которое начало дорожать еще осенью 2023-го. Тогда за него давали чуть больше $21 за унцию. С тех пор котировки выросли почти в 1,8 раза. В моменте серебро стоило $39,5 — максимум последних 14 лет.

«Как правило, в период геополитической напряженности и экономической неопределенности у инвесторов в приоритете — золото и серебро. Игроки пытаются сохранить капитал вне национальных валют и фондовых рынков, где волатильность только усиливается», — пояснил TRT на русском ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Последние годы причин для вложений в защитные активы было предостаточно. Буквально каждый день обостряются конфликты в разных уголках мира, усиливаются торговые противостояния между странами, вводятся санкции. «Все это продолжилось в 2025 году. Неслучайно за первые шесть месяцев индекс геополитических рисков повысился на 15%. Поэтому драгоценные металлы рассматривают, как тихую гавань», — сказала TRT на русском доцент кафедры финансов устойчивого развития Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова Ольга Романченко.

Что толкает цены на драгоценные металлы вверх

На этом фоне увеличился спрос на золото со стороны центральных банков ряда стран — Китая, Индии, Турции, Уганды, Нигерии.

По оценке Goldman Sachs, государственные структуры по всему миру приобретают в месяц примерно 80 метрических тонн желтого металла. В денежном выражении — на сумму около $8,5 млрд.

Например, КНР в конце прошлого года нарастила запасы желтого металла на 44,17 тонн — до 2279,57 тонн, сообщил Народный банк Китая.

Поднебесная продолжила приобретать актив и в этом году. По состоянию на конец марта золотые резервы страны достигли 2292,33 тонны.

Есть предположения, что Китай тайно скупает больше и на самом деле объем золота в стране превышает официальную цифру в 10 раз.

По мнению экспертов, таким образом КНР хочет ослабить зависимость от американского доллара. Власти страны стараются снизить уязвимость перед потенциальными санкциями США. В частности, против китайской финансовой системы.

Спровоцировала спрос на золото также агрессивная торговая политика Дональда Трампа. На ее фоне драгоценный металл начал активно дорожать. Более того, аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на актив.

Дело в том, что 1 августа — последняя дата для заключения торговых соглашений США с другими странами. «Это и есть крайний срок. Он останется в силе, его не продлят», — написал в Truth Social американский президент.

Высоки риски, что Соединенные Штаты поднимут пошлины для несговорчивых государств, а те ответят аналогичными мерами.

Напомним, США установили пошлины на импорт для более чем 60 торговых партнеров в рамках новых тарифных мер.

Эскалация торговых противостояний может спровоцировать новый виток роста цен на золото. Эксперты не исключают, что благородный металл может вновь подорожать до $3450-3500 за тройскую унцию.



Плюс выглядят туманным будущее американской экономики. ФРС США по итогам двухдневного заседания 29-30 июля сохранила учетную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых пятый раз подряд. «Рост экономической активности в первой половине года замедлился. Инфляция остается повышенной, а неопределенность относительно экономических перспектив — высокой», — отмечается в пресс-релизе ведомства.