Утром 31 июля в результате атаки украинских беспилотников в Пензе вспыхнул пожар на территории одного из промышленных предприятий. Губернатор Олег Мельниченко заявил, что жертв и разрушений нет, однако на фоне атаки в регионе было отключено мобильное интернет-соединение. По словам главы области, эта мера «помогает нашим военнослужащим подавлять БПЛА».

В Пензе была объявлена «воздушная опасность». Власти призвали жителей держаться подальше от окон, не пользоваться лифтами, а при нахождении на улице искать укрытие в зданиях или на подземных парковках.

По словам главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко, целью атаки был «Радиозавод» — предприятие, связанное с российским военно-промышленным комплексом. Завод входит в структуру «Объединенной приборостроительной корпорации» и находится под санкциями ЕС, США и Канады. Он занимается производством систем управления для войск и вооружений.

Очевидцы сообщают, что дроны также направлялись в сторону предприятия «ЭВТ имени Ревунова», которое выпускает радиоэлектронную аппаратуру для нужд Минобороны. Оно также находится под санкциями, введенными Канадой в 2023 году. «Радиозавод» расположен всего в нескольких сотнях метров от этого объекта.