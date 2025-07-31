Утром 31 июля в результате атаки украинских беспилотников в Пензе вспыхнул пожар на территории одного из промышленных предприятий. Губернатор Олег Мельниченко заявил, что жертв и разрушений нет, однако на фоне атаки в регионе было отключено мобильное интернет-соединение. По словам главы области, эта мера «помогает нашим военнослужащим подавлять БПЛА».
В Пензе была объявлена «воздушная опасность». Власти призвали жителей держаться подальше от окон, не пользоваться лифтами, а при нахождении на улице искать укрытие в зданиях или на подземных парковках.
По словам главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко, целью атаки был «Радиозавод» — предприятие, связанное с российским военно-промышленным комплексом. Завод входит в структуру «Объединенной приборостроительной корпорации» и находится под санкциями ЕС, США и Канады. Он занимается производством систем управления для войск и вооружений.
Очевидцы сообщают, что дроны также направлялись в сторону предприятия «ЭВТ имени Ревунова», которое выпускает радиоэлектронную аппаратуру для нужд Минобороны. Оно также находится под санкциями, введенными Канадой в 2023 году. «Радиозавод» расположен всего в нескольких сотнях метров от этого объекта.
Одновременно атакам подверглась и Волгоградская область. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что украинские БПЛА нацелились на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет, но в Котельниковском районе нарушено газоснабжение 65 домов. Обломки беспилотников также упали на железнодорожные пути, что привело к временной остановке движения поездов в районе станции Тингута Светлоярского района. На месте работают саперы.
Минобороны России заявило об уничтожении 11 украинских дронов над Волгоградской областью. В общей сложности, по данным ведомства, были перехвачены 32 БПЛА, включая те, что летели над Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Ростовской областями и аннексированным Крымом.
В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.