После удара России по учебной базе в Украине, в результате которого погибли трое военных и еще 18 получили ранения, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился перенести обучение солдат под землю. Он заявил, что это необходимо, чтобы спасти жизни бойцов: «Вся территория Украины находится в зоне досягаемости вражеских ракет и дронов. Учебный процесс нужно максимально переместить под землю».

Ракетный обстрел произошел 29 июля по базе Сухопутных войск. На месте уже двое суток работают спасатели. Военные начали расследование и создали специальную комиссию, чтобы выяснить, не допустили ли командиры ошибок, приведших к жертвам.

Это уже не первый такой инцидент. Еще 1 марта российская ракета «Искандер-М» поразила украинских солдат во время построения в Днепропетровской области. Тогда, по данным расследования, удар был нанесен после того, как российский беспилотник засек большое скопление военных. Сырский после этого приостановил в должности двух командиров, а Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по факту гибели бойцов.

На фоне новых угроз Украина усиливает меры безопасности на полигонах. Минобороны уже расширило базовый курс подготовки до 51 дня и добавило новые модули по борьбе с дронами, выживанию в окопах и инженерному делу. Для ускорения реформ в учебный процесс включаются новые инструкторские школы при поддержке фонда «Повернись живим» («Вернись живым»).