ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Украина уходит под землю
Главком ВСУ заявил, что обучение украинских солдат перенесут в подземные центры
Украина уходит под землю
Украинские военные / Reuters
31 июля 2025 г.

После удара России по учебной базе в Украине, в результате которого погибли трое военных и еще 18 получили ранения, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился перенести обучение солдат под землю. Он заявил, что это необходимо, чтобы спасти жизни бойцов: «Вся территория Украины находится в зоне досягаемости вражеских ракет и дронов. Учебный процесс нужно максимально переместить под землю».

Ракетный обстрел произошел 29 июля по базе Сухопутных войск. На месте уже двое суток работают спасатели. Военные начали расследование и создали специальную комиссию, чтобы выяснить, не допустили ли командиры ошибок, приведших к жертвам.

Это уже не первый такой инцидент. Еще 1 марта российская ракета «Искандер-М» поразила украинских солдат во время построения в Днепропетровской области. Тогда, по данным расследования, удар был нанесен после того, как российский беспилотник засек большое скопление военных. Сырский после этого приостановил в должности двух командиров, а Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по факту гибели бойцов.

На фоне новых угроз Украина усиливает меры безопасности на полигонах. Минобороны уже расширило базовый курс подготовки до 51 дня и добавило новые модули по борьбе с дронами, выживанию в окопах и инженерному делу. Для ускорения реформ в учебный процесс включаются новые инструкторские школы при поддержке фонда «Повернись живим» («Вернись живым»).

recommended

«Чем лучше подготовлен солдат, тем выше его шансы выжить — а значит, и выстоять всей Украине», — подчеркнул Сырский.

СвязанныеTRT Global - Россия ответила на ультиматум Трампа ударами по Киеву
СвязанныеTRT Global - Россия захватила «ключ к Донбассу»
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us