ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
1 мин чтения
Баку просит Израиль не трогать азербайджанцев
Азербайджан обратился к Израилю с просьбой избегать ударов по районам компактного проживания азербайджанцев в Иране
Баку просит Израиль не трогать азербайджанцев
Худаферинский мост на границе Азербайджана и Ирана / Reuters
19 июня 2025 г.

Азербайджан повторно обратился к Израилю через различные каналы с просьбой проявлять осторожность во время операций в Иране и по возможности избегать ударов по районам проживания азербайджанских тюрок и гражданским объектам.

Согласно информации агентства Trend, особую обеспокоенность в Баку вызвали удары по военным объектам в Ардебиле, где компактно проживают азербайджанские тюрки. В азербайджанской стороне возникли опасения за безопасность мирного населения.

Ранее стало известно, что израильские ВВС атаковали аэропорт и нефтеперерабатывающий завод в иранском Тебризе.

Иранские системы ПВО отразили нападение на аэропорт, однако пострадал нефтеперерабатывающий завод в Тебризе. «Территория Тебризского нефтеперерабатывающего завода пострадала в результате израильских ударов», — сообщило иранское государственное телевидение IRIB.

Азербайджан уже несколько дней назад направлял сообщения израильскому руководству с просьбой не нацеливаться на населенные пункты, где проживают азербайджанцы, и не причинять ущерб гражданской инфраструктуре и мирному населению.

Конфликт между Израилем и Ираном начался 13 июня, когда Израиль запустил операцию «Восстающий лев». По данным иранских СМИ, жертвами израильских авиаударов стали 585 человек, ранены не менее 1326. Ответные ракетные удары Ирана привели к гибели 24 человек в Израиле и ранению более 800.

СвязанныеTRT Global - На пороге бури: как конфликт Израиля и Ирана угрожает 30 млн азербайджанских тюрок
Истории
Израиль «случайно» ударил по АЭС с россиянами
ЕС благодарит Турцию за помощь в эвакуации
Как израильские хакеры атакуют Иран изнутри?
Израиль призвал убить Хаменеи
МАГАТЭ покрывает преступления Израиля?
Турецкие границы под полным контролем
Москва отказалась от сотрудничества с Германией
Американцы первыми вернутся в Россию
Израиль впервые заявил о желании свергнуть иранский «режим»
Израиль пообещал не трогать россиян на иранской АЭС
Иран готов дать отпор США
Иран не просил военной поддержки у России
Не приближайтесь к иранским водам
Нетаньяху: Иран заплатит высокую цену
Нетаньяху снова стал рукопожатным?
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us