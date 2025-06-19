Азербайджан повторно обратился к Израилю через различные каналы с просьбой проявлять осторожность во время операций в Иране и по возможности избегать ударов по районам проживания азербайджанских тюрок и гражданским объектам.

Согласно информации агентства Trend, особую обеспокоенность в Баку вызвали удары по военным объектам в Ардебиле, где компактно проживают азербайджанские тюрки. В азербайджанской стороне возникли опасения за безопасность мирного населения.

Ранее стало известно, что израильские ВВС атаковали аэропорт и нефтеперерабатывающий завод в иранском Тебризе.

Иранские системы ПВО отразили нападение на аэропорт, однако пострадал нефтеперерабатывающий завод в Тебризе. «Территория Тебризского нефтеперерабатывающего завода пострадала в результате израильских ударов», — сообщило иранское государственное телевидение IRIB.

Азербайджан уже несколько дней назад направлял сообщения израильскому руководству с просьбой не нацеливаться на населенные пункты, где проживают азербайджанцы, и не причинять ущерб гражданской инфраструктуре и мирному населению.

Конфликт между Израилем и Ираном начался 13 июня, когда Израиль запустил операцию «Восстающий лев». По данным иранских СМИ, жертвами израильских авиаударов стали 585 человек, ранены не менее 1326. Ответные ракетные удары Ирана привели к гибели 24 человек в Израиле и ранению более 800.