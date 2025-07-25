В условиях острого дефицита бюджета и нехватки солдат на фронте украинское руководство намерено просить европейских партнеров взять на себя часть расходов на выплаты военным.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, что хочет убедить союзников помочь профинансировать повышение зарплат военнослужащим, чтобы компенсировать нехватку новобранцев. Его цитирует агентство Bloomberg.

«Раньше европейцы отказывались выделять средства на зарплату нашим военнослужащим, только на оружие. Наши военнослужащие сами могут быть тем оружием, которое всех защитит», — заявил Зеленский.

Власти надеются привлечь больше добровольцев, предлагая им высокие выплаты по контракту. Служба на год может принести до 2 млн гривен (около $47 900). При этом президент отказывается снижать призывной возраст ниже 25 лет, ссылаясь на риск демографического спада. Однако даже среди молодежи от 18 до 24 лет контракт подписывают неохотно: с февраля по апрель, по данным Офиса президента, на службу записались только 500 человек.

Повышение выплат солдатам станет дополнительной нагрузкой на госбюджет. В 2023 году дефицит Украины превысил 20% ВВП. По подсчетам Bloomberg, западные союзники выделили лишь половину от $75 млрд, необходимых для финансирования бюджета на ближайшие два года.

Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев рассчитывает на дополнительные кредиты от МВФ. Фонд уже открыл кредитную линию на $16 млрд, и украинское правительство хочет начать переговоры о новом транше.

Этим планам могло помешать резонансное решение Верховной рады — передать контроль над двумя антикоррупционными органами в руки генерального прокурора. Закон раскритиковали в Европейской комиссии, а также лидеры стран ЕС, включая председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. По их мнению, шаг украинских властей подрывает курс на вступление в ЕС и принципы верховенства права.

Под давлением гражданского общества и западных партнеров Зеленский вечером 24 июля объявил, что подал новый законопроект, восстанавливающий полномочия НАБУ и САП. По его словам, документ «сбалансирован» и защищает структуры от политического влияния и внешнего вмешательства. Текст проекта пока не обнародован.