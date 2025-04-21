Россия приветствует заявления американской стороны о том, что членство Украины в НАТО исключено. Об этом 21 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова цитируют государственные СМИ.

По словам представителя Кремля, вступление Украины в НАТО рассматривалось бы Россией как угроза национальным интересам.

«Это вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией о том, что Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с Североатлантическим альянсом. Это представляло бы угрозу для национальных интересов Российской Федерации. И, собственно, это одна из первопричин этого конфликта, о которых неоднократно говорил президент (Владимир) Путин», — отметил Песков.

Он также подтвердил, что Россия остается открытой к поискам путей мирного урегулирования.

Комментируя недавнее заявление президента США Дональда Трампа о надежде на заключение сделки между Россией и Украиной уже на этой неделе, Песков призвал воздержаться от оценок сроков.

«Не хотел бы сейчас давать каких-то комментариев, тем более о временных рамках. Президент Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования», — сказал он.

По словам пресс-секретаря, Россия и США продолжают работу по украинскому направлению, и Москва надеется, что это принесет результат.

Отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о готовности США признать российский контроль над Крымом в рамках возможного соглашения, Песков отметил, что обсуждение подобных тем не должно вестись публично.

«Сейчас много таких сообщений, много дискуссий. Разумеется, работа по поискам путей мирного урегулирования не может и не должна проходить в публичной плоскости. Она должна проходить в абсолютно дискретном режиме, и поэтому здесь нужно очень и очень аккуратно относиться к таким обезличенным информационным вбросам», — подчеркнул представитель Кремля.