В Казахстане законопроект о запрете ношения одежды, закрывающей лицо в общественных местах, получил одобрение обеих палат парламента. Как сообщает Zakon.kz, теперь документ должен подписать президент Касым-Жомарт Токаев.

Речь идет о поправках в закон «О профилактике правонарушений». 19 июня документ рассматривался в Сенате, но тогда был возвращен в нижнюю палату — Мажилис — для доработки. Коррективы касались в основном положений о предоставлении жилья силовикам. Что касается запрета на закрывающую лицо одежду — сенаторы его поддержали.

Сегодня Мажилис повторно рассмотрел законопроект и одобрил предложенные поправки. В случае подписания главой государства, норма вступит в силу.

По замыслу авторов, запрет направлен на профилактику правонарушений, совершаемых с использованием одежды, мешающей идентифицировать человека. Исключения предусмотрены: медицинские маски, средства гражданской защиты, случаи, связанные с исполнением закона, погодными условиями или участием в массовых спортивных и культурных мероприятиях.

Хотя в тексте закона не указаны конкретные виды одежды, в Казахстане давно ведется дискуссия о запрете религиозной одежды, полностью закрывающей лицо, включая никабы. Маски и балаклавы также подпадают под возможные ограничения.

В марте 2024 года президент Токаев прямо заявил, что никабы являются «архаичной формой одежды», которую навязывают казахстанским женщинам радикально настроенные группы. По его словам, это «вызов казахстанским традиционным устоям».

Планы по запрету религиозной одежды в общественных местах обсуждаются с осени прошлого года, но до недавнего времени законодательной инициативы реализовано не было. Теперь вопрос практически решен на уровне парламента.