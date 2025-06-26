Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

В ходе разговора турецкий лидер подчеркнул, что Анкара решительно осуждает любые акты агрессии против суверенитета Катара и всегда будет рядом с катарским народом.

Президент также сообщил, что на полях саммита НАТО обсуждал с зарубежными партнерами военную эскалацию между Ираном и Израилем. Он выразил надежду на соблюдение де-факто режима прекращения огня и превращение хрупкого затишья в устойчивое перемирие.