ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: Анкара осуждает любую агрессию против Катара
Лидеры Турции и Катара провели телефонный разговор, где обсудили региональную повестку и недавний конфликт между Ираном и Израилем
Президент Эрдоган: Анкара осуждает любую агрессию против Катара
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26 июня 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

В ходе разговора турецкий лидер подчеркнул, что Анкара решительно осуждает любые акты агрессии против суверенитета Катара и всегда будет рядом с катарским народом.

Президент также сообщил, что на полях саммита НАТО обсуждал с зарубежными партнерами военную эскалацию между Ираном и Израилем. Он выразил надежду на соблюдение де-факто режима прекращения огня и превращение хрупкого затишья в устойчивое перемирие.

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