Главный дипломат Европейского союза Кая Каллас призвала движение ХАМАС немедленно разоружиться и отказаться от контроля над сектором Газа.
Об этом она написала в социальной сети X, комментируя видео, опубликованное ХАМАС, на котором запечатлены двое израильских пленников.
Каллас назвала кадры «ужасающими» и подчеркнула, что все удерживаемые пленные должны быть немедленно освобождены.
«ХАМАС должен разоружиться и прекратить свое правление в Газе. В то же время необходимо обеспечить доставку крупномасштабной гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается», — написала она.
Заявление Каллас прозвучало на фоне растущей критики в адрес Израиля со стороны ряда стран ЕС, осуждающих гибель мирных палестинцев во время раздачи гуманитарной помощи.
Ранее президент США Дональд Трамп также признал наличие серьезной проблемы с голодом в секторе Газа.
«Люди в Газе очень голодают, происходящее — ужасно. Мы, как США, выделили 60 млн долларов. Я хотел лишь, чтобы людям дали еду, и в этой ситуации мы оказываем финансовую помощь. Это действительно ужасно», — заявил он.
Американский лидер отметил, что США хотят, чтобы вся отправленная в Газу продовольственная и финансовая помощь находилась под контролем Израиля. В то же время он признал, что на местах результаты этой помощи пока не видны.