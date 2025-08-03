Главный дипломат Европейского союза Кая Каллас призвала движение ХАМАС немедленно разоружиться и отказаться от контроля над сектором Газа.

Об этом она написала в социальной сети X, комментируя видео, опубликованное ХАМАС, на котором запечатлены двое израильских пленников.

Каллас назвала кадры «ужасающими» и подчеркнула, что все удерживаемые пленные должны быть немедленно освобождены.

«ХАМАС должен разоружиться и прекратить свое правление в Газе. В то же время необходимо обеспечить доставку крупномасштабной гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается», — написала она.

Заявление Каллас прозвучало на фоне растущей критики в адрес Израиля со стороны ряда стран ЕС, осуждающих гибель мирных палестинцев во время раздачи гуманитарной помощи.