ПОЛИТИКА
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Русский язык не для всех?
Россия отклонила большинство заявок на тесты по русскому для семей мигрантов, ссылаясь на отсутствие нужных документов
Русский язык не для всех?
Президент РФ Владимир Путин во время посещения школы в Калининградской области / Reuters
15 мая 2025 г.

Российские власти отклонили большинство заявок на тестирование по русскому языку от семей мигрантов, свидетельствуют официальные данные Рособрнадзора. С апреля только 335 из 1762 детей получили допуск к тесту. Прошли испытание 44 человека, из них справились — 27, отмечают в ведомстве.

Как пишет «‎Новая Газета. Европа»‎, чиновники ссылаются на отсутствие нужных документов, ложные сведения и нехватку мест в школах. 

С апреля 2025 года действует закон № 544-ФЗ, который обязывает проверять законность пребывания детей-иностранцев в России и их знание русского языка.

Он обязателен для всех детей мигрантов, которые хотят учиться в России. Новый закон запрещает поступление в школу тем, кто провалит тест. Если ребенок не пойдет на обязательные трехмесячные языковые курсы после провала, власти могут привлечь органы опеки. 

При этом курсы платные, но точную стоимость и места проведения власти не называют. Все это породило почву для спекуляций. Так, например, онлайн-курс при СПбГУ стоит 14 370 рублей. Для многих семей эта сумма слишком велика, особенно если речь идет о многодетных семьях. Даже на семью из двух детей за курсы и тесты надо будет отдать как минимум 30 тыс. рублей.

Правозащитники называют закон антиконституционным. Он нарушает право на образование и усиливает ксенофобию, подчеркивает глава центра «Мемориал» в Брюсселе Стефания Кулаева. По ее словам, закон изолирует мигрантов и пугает родителей.

Однако власти РФ с такой оценкой не соглашаются. Председатель Госдумы Вячеслав Володин14 мая заявил, что введение экзаменов и проверок для мигрантов при поступлении в школы было правильным решением. По словам чиновника, такие меры оправданы, но за реализацией закона нужно следить и при необходимости вносить изменения.

Еще до 2024 года школы нередко отказывали мигрантам, ссылаясь на нехватку справок, медкарты и регистрацию. Исследование 2017 года показало, что таких детей отправляли в слабые школы или в классы для детей с особенностями развития.

По мнению правозащитников, тесты усиливают давление и дискриминацию в школах. Многие родители предпочитают оставить детей дома, чтобы не сталкиваться с бюрократией.


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