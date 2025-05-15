Российские власти отклонили большинство заявок на тестирование по русскому языку от семей мигрантов, свидетельствуют официальные данные Рособрнадзора. С апреля только 335 из 1762 детей получили допуск к тесту. Прошли испытание 44 человека, из них справились — 27, отмечают в ведомстве.

Как пишет «‎Новая Газета. Европа»‎, чиновники ссылаются на отсутствие нужных документов, ложные сведения и нехватку мест в школах.

С апреля 2025 года действует закон № 544-ФЗ, который обязывает проверять законность пребывания детей-иностранцев в России и их знание русского языка.

Он обязателен для всех детей мигрантов, которые хотят учиться в России. Новый закон запрещает поступление в школу тем, кто провалит тест. Если ребенок не пойдет на обязательные трехмесячные языковые курсы после провала, власти могут привлечь органы опеки.

При этом курсы платные, но точную стоимость и места проведения власти не называют. Все это породило почву для спекуляций. Так, например, онлайн-курс при СПбГУ стоит 14 370 рублей. Для многих семей эта сумма слишком велика, особенно если речь идет о многодетных семьях. Даже на семью из двух детей за курсы и тесты надо будет отдать как минимум 30 тыс. рублей.

Правозащитники называют закон антиконституционным. Он нарушает право на образование и усиливает ксенофобию, подчеркивает глава центра «Мемориал» в Брюсселе Стефания Кулаева. По ее словам, закон изолирует мигрантов и пугает родителей.

Однако власти РФ с такой оценкой не соглашаются. Председатель Госдумы Вячеслав Володин14 мая заявил, что введение экзаменов и проверок для мигрантов при поступлении в школы было правильным решением. По словам чиновника, такие меры оправданы, но за реализацией закона нужно следить и при необходимости вносить изменения.

Еще до 2024 года школы нередко отказывали мигрантам, ссылаясь на нехватку справок, медкарты и регистрацию. Исследование 2017 года показало, что таких детей отправляли в слабые школы или в классы для детей с особенностями развития.

По мнению правозащитников, тесты усиливают давление и дискриминацию в школах. Многие родители предпочитают оставить детей дома, чтобы не сталкиваться с бюрократией.



