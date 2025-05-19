ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Чего ждать от звонка Трампа Путину?
Американский лидер в понедельник поговорит с президентами России и Украины
Чего ждать от звонка Трампа Путину?
19 мая лидеры США и РФ проведут телефонный разговор / AP
19 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что 19 мая позвонит Владимиру Путину, затем Владимиру Зеленскому и лидерам НАТО. Главная цель — попытка остановить войну в Украине.

На своей платформе Truth Social Трамп назвал конфликт «бойней» и «войной, которой никогда не должно было быть».

«Надеюсь, это будет продуктивный день, начнется перемирие, и эта жестокая война, которой не должно было быть, закончится», — написал Трамп.

Заявление прозвучало после первых за три года переговоров России и Украины в Стамбуле, которые закончились без соглашения о перемирии. Путин отказался лично участвовать, направив делегацию во главе со своим помощником Владимиром Мединским. Зеленский после этого заявил, что Москва якобы не относится к переговорам серьезно. 

Во время встречи в Турции стороны договорились об обмене по 1000 пленных — это крупнейший обмен за все время войны. Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал следующим шагом личную встречу Путина и Зеленского.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что такая встреча возможна только после конкретных договоренностей. По его словам, перед следующими переговорами должен состояться еще один обмен пленными.

По словам Трампа, в центре его разговора с Путиным будет прекращение «бойни», в которой, по его данным, еженедельно гибнут более 5 тыс. российских и украинских солдат. Также он упомянул вопросы торговли. Возможно, речь пойдет о новых санкциях, которыми США грозят Москве, если та откажется от перемирия. По данным Bloomberg, США могут ввести 500% пошлины против стран, закупающих российскую нефть. 

Кремль подтвердил подготовку к разговору, однако отказался называть темы для диалога. 

О чем будут говорить Трамп и Зеленский — официальных данных нет. Скорее всего, лидеры затронут американское предложение о 30 дневном перемирии, ресурсную сделку по редкоземельным минералам, а также координацию в вопросах санкций против России.


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