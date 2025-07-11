Президент США Дональд Трамп неожиданно разорвал личные и политические симпатии к главе РФ Владимиру Путину, передает CNN, анализируя действия и заявления главы Белого дома на этой неделе.

Его смена курса — от восхищения российским лидером до открытого осуждения — стала серьезным поворотом, который может изменить подход Вашингтона к войне в Украине и к политике в отношении Кремля, уточняет канал.

В интервью на этой неделе Трамп заявил, что устал от «болтовни» Путина. Ранее он пытался склонить его к перемирию, предлагая щедрые условия, включая отказ Украины от вступления в НАТО и признание территориальных уступок. Но Путин отверг даже эти уступки. В ответ Трамп впервые открыто обвинил Россию в затягивании войны.

Теперь президент говорит о реальной поддержке Украины. Он утверждает, что добился через НАТО поставок зенитных установок Patriot для защиты мирного населения. Подробности соглашения пока неясны, но заявление говорит о возможной смене стратегии. Кроме того, Трамп восстановил поставки оружия Киеву через прямой президентской указ — политик впервые использовал эту прерогативу для помощи Украине.

Тем не менее остается вопрос: как долго продлится антипутинская риторика Трампа? Его политика часто переменчива, а его симпатии к сильным лидерам — устойчивы. К тому же он продолжает намекать, что мог бы улучшить отношения с Россией — возможно, ценой уступок Киеву, допускает CNN.

Аналитики, опрошенные каналом, утверждают, что конфликт Путина с Западом якобы носит исторический характер. Кремль не просто хочет территорий — он отрицает само право Украины на независимость. Иллюзии о сделке с Путиным были слабы уже при Бараке Обаме. Трамп же только сейчас, похоже, понял, что не может обольстить Москву личными отношениями, полагают эксперты.

Если разочарование Трампа искренне, это может стать началом новой главы в американо-российских отношениях. Впрочем, глава Белого дома и ранее довольно жестко высказывался о Путине — это не мешало ему после этого созваниваться с ним и даже говорить о продвижении на пути к перемирию. Как бы то ни было, реальных перемен в отношении Москвы пока нет: Трамп до сих пор не принял санкционный пакет от сенатора Линдси Грэма.