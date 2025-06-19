Глава итальянской оборонной корпорации Leonardo Стефано Понтекорво заявил о «большой гордости» по поводу стратегического партнерства с турецкой компанией Baykar. По его словам, впервые в истории Leonardo согласилась представить продукцию на общем стенде с другой фирмой — именно с Baykar.

«Baykar выбрал нас стратегическим партнером — и мы этим гордимся. Это исключительная компания, возможно, лучшая в мире. Мы абсолютно привержены этому союзу», — сказал Понтекорво в интервью TRT World на авиасалоне в Париже.

По его словам, стороны намерены «разработать выдающийся продукт» в сфере беспилотных систем. «Мы вместе пойдем еще дальше. Это будет передовая технология, конкурентоспособная и в Европе, и в мире», — подчеркнул он.

Совместное предприятие под названием LBA Systems (Leonardo-Baykar Aerospace Systems) создается на паритетных началах и будет базироваться в Италии. Оно займется проектированием, производством и обслуживанием беспилотных летательных аппаратов, включая уже известные модели Baykar — Akıncı, TB2 и TB3. Понтекорво отметил, что обе компании динамичны и сфокусированы на R&D, поэтому не исключено, что к проекту будут добавлены и другие платформы.