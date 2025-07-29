Белый дом продолжает оказывать поддержку министру обороны США Питу Хегсету на фоне затяжного кризиса и скандалов в прессе. Как сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации, личное доверие главе Пентагона выразил президент Дональд Трамп во время одной из недавних встреч.

По словам собеседников издания, Трамп не намерен отказываться от Хегсета, поскольку в его продвижение вложено слишком много политического капитала.

«Для его отставки потребуется гораздо больше компромата, чем есть сейчас», — отметил один из источников.

Во время личного разговора с главой Минобороны Трамп, по данным Politico, заявил: «Продолжай бороться — мне нравится, что ты делаешь. Во что бы то ни стало. Ты убийца».

После роста критики в американских СМИ, несколько союзников Хегсета внутри и за пределами Пентагона попытались убедить его пересмотреть свои контакты с фигурами, которым Белый дом не доверяет. Они опасаются, что новый виток утечек может привести к отставке министра.

В ближайшем окружении Трампа Хегсета хвалят за успешную реализацию июньской операции Midnight Hammer по уничтожению ядерных объектов Ирана. Также он получил признание за инициативы по укреплению морального духа армии и поддержку создания американской системы ПРО «Золотой купол», аналогичной израильской.

Скандалы вокруг министра обороны начались спустя два месяца после его назначения. В марте главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что случайно оказался в чате в мессенджере Signal, где обсуждалась операция США против движения хуситов.

По его словам, его по ошибке добавил в беседу советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц. В чате также находились сам Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и другие чиновники. Позже Уолтц взял на себя ответственность и заявил, что не знаком с Голдбергом. В мае он покинул свой пост.

В апреле The New York Times сообщила, что Хегсет передал детали операции против хуситов в другой чат, где, помимо его жены и брата, участвовали также два отстраненных чиновника. NBC News писала, что глава Пентагона сделал это несмотря на предупреждение помощников не использовать незащищенные каналы связи.