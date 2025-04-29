Глава МИД Израиля Гидеон Саар выступил с резкой критикой в адрес ООН, обвинив ее в «систематическом юридическом нападении» на его страну. Его заявление прозвучало после первого дня слушаний в Международном суде ООН в Гааге. 28 апреля суд начал слушания, чтобы определить, не нарушает ли Израиль международное право, блокируя поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Использование голода в качестве оружия — военное преступление по конвенции ООН.

По словам представителей всемирной организации, Израиль, как оккупирующая держава, обязан обеспечивать доступ гуманитарной помощи. Представитель Палестины пошел еще дальше, заявив, что блокада стала «оружием войны», в то время как 2,3 млн жителей Газы страдают от голода.

Однако Саар обвинил в происходящем не свою страну, а саму ООН и ее ближневосточное агентство (БАПОР).

«Я обвиняю БАПОР. Я обвиняю генерального секретаря ООН. Я обвиняю всех, кто злоупотребляет международным правом, чтобы лишить Израиль — самую угнетаемую страну в мире — ее основного права на самооборону», — заявил министр в оккупированном Иерусалиме, добавив, что эти слушания — не что иное, как «цирк».

Израиль подал письменную позицию в суд, но от участия в устных слушаниях отказался, называя весь процесс «предвзятым». Тель-Авив утверждает, что ХАМАС якобы использует гуманитарную помощь в своих целях. ООН опровергла эти утверждения, подчеркивая, что распределением помощи занимаются независимые гуманитарные организации.

Несмотря на давление со стороны США и европейских стран, Израиль заявляет, что не откроет доступ к гуманитарным поставкам, пока все заложники не будут освобождены. По данным Reuters, в парламенте Израиля предложили разблокировать помощь, однако пока инициатива не набрала нужного числа сторонников.

Международный суд вынесет свое мнение в течение нескольких месяцев, однако его решения носят рекомендательный характер.





