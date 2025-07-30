Ведущие мировые эксперты по геноциду признали, что Израиль устроил в Газе настоящую этническую чистку, как бы правительство Биньямина Нетаньяху того ни отрицало.

Группа ведущих исследователей геноцида считает, что доказательств предостаточно, пишет Guardian. Ученые из США, Европы и Израиля в совместном докладе, опубликованном 29 июля, подчеркнули: уничтожение инфраструктуры, университетов, больниц и музеев не оставляет народу шанса на восстановление. Действия Израиля прямо подпадают под определение геноцида.

Известный историк Холокоста Омер Бартов заявил: «Речь идет не просто о военных преступлениях — Израиль разрушает само будущее палестинского общества». Его поддержала президент Международной ассоциации ученых по геноциду Мелани О’Брайен и более 400 специалистов по Холокосту и массовому насилию.

«После этой войны израильтяне не смогут отвернуться, — пишут историки из Израиля. — Мы должны будем признать: совершен геноцид, который навсегда останется в нашей истории».

На этой неделе организации «Бецелем» и «Врачи за права человека — Израиль» выпустили доклады, в которых прямо утверждается: израильская армия намеренно уничтожает гражданское население Газы. Причем, под огонь попадают в основном мирные жители, и это не случайные жертвы — израильские военные намеренно убивают именно гражданских.