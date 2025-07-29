ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Нетаньяху надеется удержать власть через аннексию
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готовит план аннексии сектора Газа, который, по данным СМИ, уже одобрен администрацией президента США
Нетаньяху надеется удержать власть через аннексию
Биньямин Нетаньяху / AP
29 июля 2025 г.

Израильское издание «Гаарец» сообщило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время представит министрам правительства план аннексии территорий в секторе Газа.

Согласно утечке, он намерен выдвинуть ХАМАС ультиматум: несколько дней на согласие с израильскими условиями перемирия. В случае отказа начнется постепенная аннексия территории — вплоть до полного захвата всего сектора.

По данным издания, план получил одобрение администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее Нетаньяху, как отмечает «Гаарец», не проявлял инициатив в этом направлении. Однако теперь, стремясь сохранить правительство от распада и удовлетворить праворадикальное крыло, он готов пересмотреть позицию. В коалиции недовольны тем, что Израиль увеличил объемы гуманитарной помощи в Газу.

Израиль испытывает все большее давление со стороны международного сообщества. В секторе Газа стремительно распространяется голод. Ряд стран и международных организаций фиксируют искусственное ограничение гуманитарных поставок.

Премьер Нетаньяху отвергает обвинения. Он утверждает, что «голода нет» и что Израиль поставляет достаточные объемы помощи, которую якобы «крадет ХАМАС». Однако Минздрав Газы ежедневно сообщает о новых случаях смерти от истощения.

На фоне происходящего Франция 24 июля объявила о признании Государства Палестина.

А за день до этого, 23 июля, израильский парламент принял декларативную резолюцию в поддержку аннексии Западного берега. Документ не имеет юридической силы, но отражает политический настрой правящей коалиции.

СвязанныеTRT Global - Каждый четвертый ребенок в Газе страдает от голода
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us