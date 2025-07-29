Израильское издание «Гаарец» сообщило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время представит министрам правительства план аннексии территорий в секторе Газа.

Согласно утечке, он намерен выдвинуть ХАМАС ультиматум: несколько дней на согласие с израильскими условиями перемирия. В случае отказа начнется постепенная аннексия территории — вплоть до полного захвата всего сектора.

По данным издания, план получил одобрение администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее Нетаньяху, как отмечает «Гаарец», не проявлял инициатив в этом направлении. Однако теперь, стремясь сохранить правительство от распада и удовлетворить праворадикальное крыло, он готов пересмотреть позицию. В коалиции недовольны тем, что Израиль увеличил объемы гуманитарной помощи в Газу.

Израиль испытывает все большее давление со стороны международного сообщества. В секторе Газа стремительно распространяется голод. Ряд стран и международных организаций фиксируют искусственное ограничение гуманитарных поставок.

Премьер Нетаньяху отвергает обвинения. Он утверждает, что «голода нет» и что Израиль поставляет достаточные объемы помощи, которую якобы «крадет ХАМАС». Однако Минздрав Газы ежедневно сообщает о новых случаях смерти от истощения.

На фоне происходящего Франция 24 июля объявила о признании Государства Палестина.

А за день до этого, 23 июля, израильский парламент принял декларативную резолюцию в поддержку аннексии Западного берега. Документ не имеет юридической силы, но отражает политический настрой правящей коалиции.