Министерство здравоохранения в секторе Газа сообщило, что за двое суток израильские силы убили 90 палестинцев. Еще 605 человек получили ранения.

Общее число погибших с 7 октября 2023 года достигло 55 297 человек. Пострадавших — 128 426.

С момента срыва перемирия 19 января и возобновления массированных ударов 18 марта погибли 5 014 человек. Ранения получили 16 385.

Под завалами разрушенных зданий могут находиться тела тысяч погибших, отмечает Минздрав.

С 27 мая Израиль начал так называемую «раздачу гуманитарной помощи» через фонд, созданный при поддержке США. Эта структура действует вне рамок ООН и отвергается палестинскими движениями.

По данным Минздрава, в таких «зонах помощи» с конца мая погибли 274 человека. Еще 2 532 — ранены.

Очередной удар произошел в районе коридора Нецарим. Израильская армия открыла огонь по мирным жителям, собравшимся в центре распределения помощи.

По словам очевидцев, израильские машины и дроны вели прямой огонь по людям, ожидавшим еды и воды. Погибли не менее 15 человек, десятки получили ранения.

Движение ХАМАС назвало создаваемые Израилем гуманитарные структуры «смертельной ловушкой».

Израиль блокирует все сухопутные переходы в Газу с 2 марта. Лишь КПП «Керем Абу Салим» остается открытым, но объем пропускаемых грузов составляет лишь малую часть от необходимых 500 машин в день.

Сектор Газа находится в состоянии гуманитарной катастрофы. Бомбардировки, нехватка еды и воды, разрушение инфраструктуры и массовое перемещение населения продолжаются на фоне международных призывов прекратить насилие.

Несмотря на решения Международного суда и резолюции ООН, атаки Израиля не прекращаются.