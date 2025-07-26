Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонные разговоры с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом и исполняющим обязанности главы правительства Таиланда Пхумтамом Вечаячаем. По его словам, целью звонков было прекращение конфликта между двумя странами.

«По совпадению, мы как раз ведем торговые переговоры [по поводу пошлин] с обеими странами, но не хотим заключать никаких сделок ни с одной из них, если они воюют — и я прямо им это сказал», — написал Трамп в Truth Social.

Американский лидер отметил, что обе стороны выразили готовность остановить боевые действия. По его словам, перемирие выглядит как «естественный исход» после переговоров.

Трамп сравнил происходящее с эскалацией между Индией и Пакистаном в апреле-мае 2025 года. Тогда, по его утверждению, именно американская дипломатия привела к прекращению огня после нападения в Кашмире.

Столкновения между Таиландом и Камбоджей начались 23–24 июля. Обе страны сообщили о погибших и раненых, в том числе среди мирных жителей. Эксперты связывают эскалацию с политическим кризисом в Бангкоке — после отставки Пхетхонгтхан Чиннават пост и. о. премьера занял Пхумтам Вечаячай.

Между странами длится территориальный спор вокруг храмового комплекса Преах Вихеар. В 1962 году Международный суд ООН признал его частью Камбоджи, но Таиланд не согласился с решением. В 2025 году в регионе уже происходили эпизоды обострения.

Ранее Дональд Трамп заявлял о своих усилиях по урегулированию международных кризисов, в том числе между Индией и Пакистаном. В мае он объявил о прекращении огня между двумя ядерными державами. Теперь он пытается добиться того же в Юго-Восточной Азии.