Биньямин Нетаньяху решил польстить американскому президенту Дональду Трампу — и выдвинул его на Нобелевскую премию мира.

Во время встречи в Белом доме 7 июля Нетаньяху передал Трампу копию письма в нобелевский комитет, в котором Израиль официально номинировал президента США на премию 2025 года.

Вручая письмо, премьер выразил благодарность за усилия по достижению мира на Ближнем Востоке. Неясно, правда, о каких именно усилиях идет речь — Трамп за полгода на посту не смог остановить израильское вторжение в Газу и атаковал ядерные объекты в Иране.

«Вы этого заслуживаете», — многозначительно сказал Нетаньяху, передавая конверт.

Трамп ответил: «Особенно приятно слышать это от вас».

Глава Белого дома также выразил надежду, что США не придется наносить новый удар по Ирану: «Теперь они другие, не такие, как две недели назад». Однако, как пишет Axios, Тель-Авив все же рассчитывает, что США разрешат Израилю нанести новые удары по Ирану.

Трамп и Нетаньяху также обсудили возможное прекращение огня в Газе. Глава Белого дома призвал к перемирию, но не раскрыл подробностей.

Во время ужина в Белом доме Трампа спросили, поддерживает ли он план Израиля по переселению всех жителей Газы — инициативу, которую правозащитники называют этнической чисткой. Трамп переадресовал вопрос Нетаньяху, который попытался представить это как «добровольный отъезд».

«Это свободный выбор», — ответил Нетаньяху. — «Если хотят уехать — пусть уезжают. Хотят остаться — пожалуйста. Это не должно быть тюрьмой».

Он добавил, что Израиль и США ищут страны, готовые принять палестинцев и предложить им «лучшее будущее».

Однако Нетаньяху умолчал о том, что Израиль с марта ввел тотальную блокаду сектора, запретив ввоз любой гуманитарной помощи. На пунктах раздачи еды, которые организовал американский фонд GHF, охранники ежедневно расстреливают десятки мирных палестинцев. С мая по конец июня в очередях за хлебом были убиты свыше 600 палестинцев.

Потому, говоря о «добровольном отъезде», Нетаньяху сознательно скрывает, что Израиль буквально под угрозой смерти заставляет палестинцев уехать.

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