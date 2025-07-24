Российский Тихоокеанский флот провел тренировочные действия по защите пунктов базирования кораблей в Приморье и на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

Учения проходили в рамках маневров «Июльский шторм». Силы противодиверсионных подразделений на катерах «Грачонок» при поддержке пограничных катеров ФСБ отработали отражение атак морских дронов и беспилотников.

Дозорные катера засекали морские дроны, которые условно приближались к Русскому мосту. С аэродромов были подняты вертолеты Ми-8 и Ка-27ПС с группами антитеррора. По данным флота, огнем из стрелкового оружия один из катеров был обездвижен. Остальные цели уничтожили ударные FPV-дроны с корабля ТОФ.

Кроме того, корвет «Гремящий» выполнил запуск ракеты противолодочного комплекса по подводной учебной цели в Тихом океане.

Накануне Минобороны сообщило о начале учений «Июльский шторм» на флотах России. В маневрах задействованы более 150 кораблей и судов, 120 летательных аппаратов, 950 единиц техники, 10 береговых ракетных комплексов и свыше 15 тыс. военных.

По информации ведомства, в ходе учений проверяется готовность к использованию высокоточного оружия, дронов, а также новейших образцов вооружения и техники.