Ночью 4 июля украинские дроны атаковали сразу несколько регионов России. В Подмосковье и Ростовской области зафиксированы разрушения жилых домов и инфраструктурных объектов, одна женщина погибла, еще двое ранены.

В Сергиевом Посаде в Московской области зафиксировано падение четырех беспилотников. По словам губернатора Андрея Воробьева, в результате пострадали два человека. Один получил закрытую черепно-мозговую травму, у второго — открытая рана шеи и ушиб грудной клетки.

По данным местных властей, в районе микрорайона Звёздочка загорелась электрическая подстанция. Без электроснабжения остались несколько районов города, включая Рабочий, Скобянку, Птицеградский, Клементьевский и Ферму. На месте работают пожарные, доставлены генераторы, специалисты «Россетей» готовятся к восстановлению.

В Ростовской области повреждения зафиксированы в нескольких точках. В городе Шахты под удар попала трансформаторная подстанция. Без света остались почти 2000 частных домов, где проживают более 6000 человек. Осколками выбило окна в жилых зданиях. Пострадавших нет.

В Азове поврежден многоквартирный дом и стадион имени Лакомова. В Тарасовском районе были замечены дроны, но разрушений не зафиксировано. Эвакуация жителей проведена в ряде районов.

В поселке Долотинка Миллеровского района в результате падения дрона поврежден двухэтажный жилой дом. Обрушилась плита перекрытия. Погибла женщина. Из здания эвакуированы 20 человек.

По данным Минобороны РФ, за ночь были уничтожены или перехвачены 48 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 26 — над Ростовской областью, 12 — над Курской, 6 — над Белгородской, 3 — над Орловской и один — над Липецкой. Московская область в официальной сводке не упоминается.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.