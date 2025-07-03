В ночь на 3 июля украинские беспилотники атаковали Липецкую область. Под удар попал завод «Энергия» — крупнейший российский производитель аккумуляторов для дронов, ракет, авиации и флота. По информации Astra, на территории предприятия вспыхнул пожар. Очевидцы сообщают, что один из дронов упал рядом с производственными корпусами.

Согласно данным украинского мониторингового канала Supernova+, поврежден четвертый цех завода. Это не первая атака на объект: в мае украинские дроны уже наносили удар по «Энергии», тогда пострадали девять сотрудников.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил факт атаки. Он сообщил, что один из беспилотников упал на парковке предприятия в Ельце, после чего начался пожар. По официальной информации, пострадавших на заводе нет, персонал эвакуирован.

Во время той же атаки обломки другого дрона упали на жилой дом в Липецком округе. Погибла женщина 1954 года рождения. Еще два человека получили ранения. Кроме того, в Ельце дрон попал в строящуюся секцию многоквартирного дома. Взрывной волной выбило стекла в заселенной части. Никто не пострадал, жители эвакуированы.

По данным Supernova+, целью атаки также мог быть военный аэродром «Липецк-2».

Минобороны России заявило об уничтожении 69 украинских беспилотников. Из них 10 — над Липецкой областью, 27 — над Белгородской, 22 — над Воронежской, 8 — над Курской и 2 — над Крымом.

Во время налета были временно ограничены полеты в аэропортах Саратова и Тамбова. Сейчас ограничения сняты.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.