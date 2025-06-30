Бывший министр обороны и иностранных дел Израиля, а ныне лидер оппозиционной партии «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман резко осудил правительство за возобновление поставок помощи в сектор Газа после 11-недельной блокады гуманитарной помощи.

Оппозиционный политик заявил на пресс-конференции перед еженедельным заседанием фракции в Кнессете, что военные действия в осажденном эксклаве якобы продолжаются исключительно благодаря гуманитарной помощи, которую правительство пропускает в Газу.

Либерман призвал разрешить израильским военным открывать огонь по палестинцам не только вблизи, но и с дальних расстояний: «Это хаос, анархия и полный беспорядок. Хуже того, правила открытия огня разрешают стрелять только с близкого расстояния, и из-за этого солдаты чувствуют угрозу для жизни».

«Ни одна страна во время войны не поставляла противнику медикаменты, топливо и продовольствие, — заявил политик, сравнив палестинцев, проживающих в секторе Газа, с нацистами Третьего рейха. — Может ли кто-то представить, что союзники во Второй мировой войне снабжали бы нацистов медикаментами, водой, топливом и едой?».

Оппозиционер потребовал увеличить бюджет на современные бронетранспортеры и технику, чтобы ускорить процесс сноса зданий в Газе, раскритиковав выделение средств на распределение гуманитарной помощи.

После 11 недель полной блокады сектора Газа США и Израиль под международным давлением учредили организацию Gaza Humanitarian Foundation (GHF) для доставки продовольствия, медикаментов и топлива в сектор Газа. Однако фонд подвергся критике со стороны ООН и гуманитарных организаций из-за массовых расстрелов палестинцев возле пунктов раздачи помощи, а также из-за хаоса и неконтролируемого распределения ресурсов.