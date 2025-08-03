Россия и Украина готовятся к масштабному обмену пленными. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, достигнута договоренность о новой формуле — 1200 на 1200. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По его словам, стороны работают над согласованием списков. Коммуникацию с российской стороной координирует секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Зеленский также отметил, что обсуждается вопрос возвращения гражданских лиц, удерживаемых с обеих сторон.
В последние месяцы Россия и Украина уже провели несколько этапов обменов, опираясь на договоренности, достигнутые ранее в Стамбуле. Этот формат стороны завершили в июле.
Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров 23 июля сообщил, что Москва предложила обмен по формуле «не менее 1200 человек». Кроме того, по его словам, Россия выразила готовность передать Украине еще около 3 тыс. тел погибших военнослужащих.
Рустем Умеров уточнял, что новые обмены будут касаться не только военных, но и гражданских. Речь идет, в частности, о тяжелораненых, о тех, кто находится в плену более трех лет, а также о молодых людях.
Ранее Украина предложила до конца августа организовать встречу лидеров в расширенном формате — с участием Владимира Зеленского, Владимира Путина, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.