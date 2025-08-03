Россия и Украина готовятся к масштабному обмену пленными. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, достигнута договоренность о новой формуле — 1200 на 1200. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, стороны работают над согласованием списков. Коммуникацию с российской стороной координирует секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Зеленский также отметил, что обсуждается вопрос возвращения гражданских лиц, удерживаемых с обеих сторон.

В последние месяцы Россия и Украина уже провели несколько этапов обменов, опираясь на договоренности, достигнутые ранее в Стамбуле. Этот формат стороны завершили в июле.