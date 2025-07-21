Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко осудил действия Израиля в секторе Газа, назвав происходящее бесчеловечным нападением, лишенным всякой логики и сдерживающих рамок.

«Газа до сих пор не сдалась, и я верю, что не сдастся. Израиль ведет себя как обезумевший агрессор, нападающий на все подряд. Уверен, он сам станет жертвой своей ярости», — заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция не убирает Газу с повестки и продолжит поддерживать палестинцев. По его словам, Анкара внимательно следит за действиями США и остается в постоянном контакте с американской стороной.

«Наш министр иностранных дел Хакан Фидан поддерживает регулярные контакты с госсекретарем США. Международное сообщество, которое все это время закрывало глаза, больше не может ничего скрывать. Все понимают, что необходимо срочное решение», — отметил президент.

Эрдоган сообщил, что переговоры о перемирии идут тяжело, а в их центре находятся три ключевых вопроса. Первый — где будут размещены израильские войска после начала перемирия. Второй — как и через кого будет распределяться гуманитарная помощь. Третий — должен ли Израиль предоставить гарантии продолжения перемирия после освобождения пленных.

«ХАМАС требует четкой гарантии: если будет 60-дневное перемирие, и они освободят пленных, то перемирие должно продлиться. Израиль таких обязательств дать не хочет. И без этих гарантий это уже не перемирие, а выбор: умереть сегодня или через 60 дней», — сказал он.

Президент Турции подтвердил, что США, Египет и Катар при поддержке Анкары продолжают искать компромиссную формулу, однако пока стороны далеки от согласия.

«Без надежной, принудительной системы этот процесс не будет устойчивым. Сейчас идет очень серьезный и напряженный торг», — заключил он.