Уровень поддержки Демократической партии США оказался самым низким за последние 35 лет. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные собственного социологического опроса.

Согласно результатам исследования, только 33% американцев положительно относятся к Демпартии, тогда как 63% выразили негативное мнение. Издание подчеркивает, что столь резкое падение доверия к партии не наблюдалось с конца 1980-х годов.

Несмотря на критику в адрес президента Дональда Трампа по вопросам экономики, внешней политики и инфляции, по всем этим направлениям республиканцы пользуются у избирателей большим доверием, чем демократы. Единственными сферами, где позиции Демпартии остаются сильнее, остаются здравоохранение и вакцинация.

Для сравнения, восемь лет назад, в середине первого срока президентства Трампа, количество сторонников Демпартии превышало число сторонников Республиканской партии на шесть процентных пунктов. Сейчас ситуация обратная: республиканцы опережают демократов по числу сторонников — и это, как отмечает WSJ, редкость для действующей администрации.

Издание напоминает, что во время промежуточных выборов 2018 года республиканцы потеряли в Палате представителей 40 мест. Сейчас у Республиканской партии 219 кресел, у Демократической — 212. Четыре места остаются вакантными.

Следующие выборы в Конгресс США запланированы на ноябрь 2026 года.