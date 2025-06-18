ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Израильтянина будут судить за иранский флаг
Гражданина Израиля арестовали и готовятся судить за публикацию иранского флага
Израильтянина будут судить за иранский флаг
Иранский флаг / AFP
18 июня 2025 г.

Израильские прокуроры готовятся предъявить обвинения жителю арабского города Кафр-Канна, который был арестован после публикации в социальных сетях фотографии иранского флага. Полиция арестовала мужчину в его доме в субботу после получения сообщения о его посте — изображении иранского флага, сопровождаемом смайликом салюта.

Задержанный был допрошен сотрудниками полиции по подозрению в симпатии «террористическим актам». Во вторник против него было подано прокурорское заявление, и суд продлил его арест. Государственные прокуроры готовятся предъявить ему обвинения в ближайшие дни, сообщили в полиции.

«Полиция Израиля будет действовать решительно против любого, кто хвалит или идентифицирует себя с террористическими организациями и враждебными государствами — будь то в интернете или в другом месте», — заявил представитель полиции.

В понедельник министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир пообещал, что полиция будет придерживаться политики «нулевой терпимости» к «выражениям радости» по поводу иранских атак на Израиль.

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