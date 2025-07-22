ПОЛИТИКА
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Российские силовики получат досье на детей мигрантов
Госдума одобрила обмен персональными данными несовершеннолетних между силовиками и школами
Российские силовики получат досье на детей мигрантов
Сотрудник ПДН в российской школе
22 июля 2025 г.

Госдума приняла закон об обмене информацией о детях мигрантов между МВД и образовательными ведомствами. Силовики получат доступ к персональным данным более 638 тыс. несовершеннолетних, чьи родители являются иностранными гражданами, пишет ТАСС.

МВД будет передавать региональным министерствам образования списки детей, поставленных на миграционный учет, а взамен получать подробную информацию о них. В досье войдут результаты тестирования на знание русского языка, данные о зачислении в школы и отчислении, а также сведения об обращении родителей, включенных в реестр контролируемых лиц.

Образовательные ведомства обязаны предоставлять МВД полные персональные данные: ФИО детей и родителей, даты рождения, реквизиты документов, адреса проживания и страховые номера. Министерство же будет сообщать регионам о регистрации детей мигрантов по месту жительства или снятии с учета.

Изменения коснутся законов о правовом положении иностранных граждан, миграционном учете и образовании. В пояснительной записке говорится, что нововведения способствуют «адаптации и интеграции» детей мигрантов в российское общество.

Это очередное ужесточение миграционной политики после теракта в «Крокус Сити Холле». С февраля в России работает реестр контролируемых лиц — база МВД с данными о нелегально находящихся в стране иностранцах. С апреля дети мигрантов сдают обязательный тест на русский язык перед поступлением в школу.

С 1 сентября иностранцы в Москве и Московской области должны пройти дактилоскопию, биометрическое фотографирование и сообщать о месте проживания через мобильное приложение.

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