ПОЛИТИКА
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Что глава разведки РФ обсуждал с директором ЦРУ?
Нарышкин сообщил о телефонном разговоре с Рэтклиффом: детали не раскрываются, но руководители спецслужб договорились «созваниваться в любое время»
Что глава разведки РФ обсуждал с директором ЦРУ?
/ AFP
29 июня 2025 г.

Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что провел телефонный разговор с директором ЦРУ США Джоном Рэтклиффом. Об этом он заявил в эфире российского государственного телевидения 30 июня.

По словам Нарышкина, стороны договорились «созваниваться в любое время» для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. Детали беседы он не раскрыл.

Контакт между двумя разведслужбами состоялся на фоне ограниченных сигналов сближения между Москвой и Вашингтоном, несмотря на продолжающееся игнорирование президентом России Владимиром Путиным призывов Дональда Трампа к перемирию в Украине.

Ранее 12 марта Нарышкин и Рэтклифф уже провели первый телефонный разговор и, как гласили официальные сообщения, договорились о регулярных консультациях для «снижения напряженности» между странами.

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