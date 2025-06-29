Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что провел телефонный разговор с директором ЦРУ США Джоном Рэтклиффом. Об этом он заявил в эфире российского государственного телевидения 30 июня.

По словам Нарышкина, стороны договорились «созваниваться в любое время» для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. Детали беседы он не раскрыл.

Контакт между двумя разведслужбами состоялся на фоне ограниченных сигналов сближения между Москвой и Вашингтоном, несмотря на продолжающееся игнорирование президентом России Владимиром Путиным призывов Дональда Трампа к перемирию в Украине.

Ранее 12 марта Нарышкин и Рэтклифф уже провели первый телефонный разговор и, как гласили официальные сообщения, договорились о регулярных консультациях для «снижения напряженности» между странами.