Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение ввести дополнительные санкции против России, если договоренность о прекращении огня в Украине не будет достигнута к 8 августа. Эта дата стала крайним сроком американского ультиматума.
«Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — заявил Трамп журналистам.
Так он ответил на вопрос о действиях США в случае срыва мирных переговоров к обозначенной дате.
О введении санкций президент США заявил еще в середине июля. Тогда он дал 50 дней на продвижение в мирном урегулировании. Позже срок был сокращен до 10 дней — до 8 августа. По словам постпреда США при ООН Джона Келли, к этому моменту конфликт должен быть остановлен.
Американский лидер неоднократно критиковал обе стороны конфликта. При этом он признавал, что новые меры давления могут оказаться неэффективными.
В Кремле ранее подчеркивали, что Россия выработала «определенный иммунитет» к подобным ограничениям.
Президент России Владимир Путин, комментируя слова Трампа о «разочаровании», заявил: «Все разочарования возникают от избыточных ожиданий».
Он отметил, что для достижения мира необходимы обстоятельные переговоры. По его словам, они должны проходить не на публике, а «в тиши переговорного процесса». Говоря о переговорах с Украиной, которые проходят в Стамбуле с мая, Путин дал им положительную оценку. Прошло уже три раунда.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом России для завершения войны.