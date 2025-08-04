ПОЛИТИКА
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Трамп анонсировал санкции против России
Дональд Трамп заявил, что США введут новые санкции против России, если к 8 августа не будет достигнуто перемирие в Украине
Трамп анонсировал санкции против России
Президент США Дональд Трамп / AP
4 августа 2025 г.

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение ввести дополнительные санкции против России, если договоренность о прекращении огня в Украине не будет достигнута к 8 августа. Эта дата стала крайним сроком американского ультиматума.

«Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — заявил Трамп журналистам.

Так он ответил на вопрос о действиях США в случае срыва мирных переговоров к обозначенной дате.

О введении санкций президент США заявил еще в середине июля. Тогда он дал 50 дней на продвижение в мирном урегулировании. Позже срок был сокращен до 10 дней — до 8 августа. По словам постпреда США при ООН Джона Келли, к этому моменту конфликт должен быть остановлен.

Американский лидер неоднократно критиковал обе стороны конфликта. При этом он признавал, что новые меры давления могут оказаться неэффективными.

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В Кремле ранее подчеркивали, что Россия выработала «определенный иммунитет» к подобным ограничениям.

Президент России Владимир Путин, комментируя слова Трампа о «разочаровании», заявил: «Все разочарования возникают от избыточных ожиданий».

Он отметил, что для достижения мира необходимы обстоятельные переговоры. По его словам, они должны проходить не на публике, а «в тиши переговорного процесса». Говоря о переговорах с Украиной, которые проходят в Стамбуле с мая, Путин дал им положительную оценку. Прошло уже три раунда.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом России для завершения войны.

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