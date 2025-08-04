Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение ввести дополнительные санкции против России, если договоренность о прекращении огня в Украине не будет достигнута к 8 августа. Эта дата стала крайним сроком американского ультиматума.

«Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — заявил Трамп журналистам.

Так он ответил на вопрос о действиях США в случае срыва мирных переговоров к обозначенной дате.

О введении санкций президент США заявил еще в середине июля. Тогда он дал 50 дней на продвижение в мирном урегулировании. Позже срок был сокращен до 10 дней — до 8 августа. По словам постпреда США при ООН Джона Келли, к этому моменту конфликт должен быть остановлен.

Американский лидер неоднократно критиковал обе стороны конфликта. При этом он признавал, что новые меры давления могут оказаться неэффективными.